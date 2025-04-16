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    首頁　>　政治

    《新竹》新竹雙罷免連署 收件延長至月底

    2025/04/16 05:30

    朝再增加1萬份連署書為目標 廣設行動連署站

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、立委鄭正鈐）二階連署原預定週五（十八日）截止收件，但新竹雙罷總部發言人林志潔表示，因新竹二階連署交件日是五月三日，服務處將延長收件日到四月卅日。她強調，二階連署份數目前還未進入統計造冊階段，連署收件情況沒有不好，希望大家做最後衝刺，朝再增加一萬份連署書為目標，號召大家走完收件的最後一哩路。

    林志潔說，收件時間到四月底，雖會增加志工工作量，但需再衝高一萬份，時間就是最重要的資產，服務處二階連署收件地點：新竹市光華南街二—二號，電話：03-5422546，收件從上午九點到晚上九點。

    清大夜市今、明設連署站

    林志潔強調，民進黨各市議員服務處及黨部都持續收件及舉辦快閃行動連署站，提醒市民沒有二階通過就沒有三階罷免投票。

    新竹雙罷總部領銜人戴振博也提到，除固定站點，本週也會在竹市各地設置行動連署站，包括醫院、公園。另響應清大學生參與罷免連署，會在清大夜市連開兩天行動連署站。

    連署站資訊：十六日十一點到下午兩點在建國公園（三角公園），下午五點半到晚上八點半在清大夜市（屈臣氏前）。十七日上午十一點到下午兩點在台大醫院新竹分院（大門口），下午五點半到晚上八點半在清大夜市（屈臣氏前）。十八日上午十一點到下午兩點在台大醫院新竹分院（大門口），下午四點半到晚上七點在吳國治眼科（中央路一○○號）。十九日上午九點半到十二點在竹蓮市場（對面公園），下午兩點到六點在關新公園（關新路）。廿日上午八點到十二點在長和宮，下午兩點到六點在大魯閣湳雅廣場（對面公園）。

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