顧立雄︰美國不可能讓中國併吞台灣

國防部長顧立雄（記者陳逸寬攝）

2025/04/16 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕美軍印太司令帕帕羅日前示警，北京去年對台施壓規模擴大三○○％，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，甚至造成五十萬人因絕望而死。國防部長顧立雄昨在立院受訪表示，從最近美國國防部備忘錄顯示，美國不可能讓中國併吞台灣，關鍵事實是，我方主張維持現狀，美方認為台海和平穩定現狀是核心利益，這核心利益是共同的。

顧立雄指出，我方透過自我防衛力量提升，與友盟國家做協同合作，有效嚇阻中國可能冒進的作為，這合乎台美雙方共同核心利益，也合乎雙方共同達成目標。而共同的方法，也是確定在嚇阻。

請繼續往下閱讀...

是否覺得美國總統川普對印太地區立場不堅定？顧立雄回應，以美國核心利益來說，面臨的台海和平穩定現狀會被武力或威脅方式破壞，如有共同核心利益、共同願意用嚇阻面對，就會並肩而行來達成。

憲兵淪共諜自拍投降影片 顧︰對不當行為深感痛心

此外，近期偵辦共諜案有功的士林憲兵隊，被爆內部有三名士官就是共諜，還傳出其他涉案人包括飛彈快艇作戰部隊官兵及一名總統府侍衛室憲兵，部分犯行是在營區內拿著五星旗自拍投降影片，部分則洩漏演訓等國防機密給中共。

顧立雄受訪表示，該案是官兵檢舉、自我清查後，會同國安團隊偵辦，並在去年起訴；對於官兵不當行為深感遺憾與痛心，他們等於是對國家不忠。顧也強調，國軍要繼續在反情報、保防、相關愛國教育、敵我認同意識上加強精進。

媒體追問，國軍官兵揮舞五星旗有沒有刑責？顧立雄回應，國防部修訂陸海空軍刑法第廿四條條文草案已完成公告，送行政院審議中，此次修法中，對敵人為效忠之表示，就會在陸空海軍刑法做比較明確的規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法