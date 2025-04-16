增對美國軍購比例？卓揆︰廣義部分可調

行政院長卓榮泰（記者陳逸寬攝）

2025/04/16 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會昨天進行施政總質詢，國民黨立委鄭正鈐關注在對美貿易逆差顧慮下，台灣未來是否增加「軍品商購」的比例。行政院長卓榮泰表示，軍購有分廣義和比較具體的部分，如果是廣義的部分，可以再做調整；國防部長顧立雄表示，軍購部分沒有算入貿易順逆差，如果有一些相關不適宜透過軍售的管道，會盡量以商售的管道來做。

顧立雄︰不宜透過軍售的 盡量以「商售管道」來做

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因應美國祭出對等關稅措施，總統賴清德日前提到，未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資量能，並將關稅化解為零，擴大對美在能源、農業、工業及軍售方面的採購。

鄭正鈐詢問，若要用軍購的方式平衡貿易逆差，是否可以用這方式推論，接下來「軍品商購」的比例會大幅增加？卓榮泰表示，這完全要看我國的國防能力，需要增加到什麼程度；若財政能力夠，也需要先進武器、設備來增加國防，會從這些角度來思考。

卓揆強調，增加採購確實是一個方式，但採購的能力與內容，要視財政能力及整個國家的發展需要。採購通常指的是工業產品、農產品、能源的建置等，軍購有分廣義和比較具體的部分，如果是廣義的部分，可以再做調整。

顧立雄表示，雖然軍購的部分沒有算入貿易順逆差，但從安全角度來看，能展現台美軍事交流合作面向上的重要性。至於軍售部分，有政府及美國政府的保障，還是一個相當重要的管道；有關商售的部分，是多元籌購的管道之一，如果有一些相關不適宜透過軍售的管道，會盡量以商售的管道來做。

卓揆則說明，軍購不算入貿易的順逆差，但政府希望國防預算達到GDP占比三％的目標，會在這個範疇內去思考國家的需要與美國的合作，以及全世界防衛的安全，其他的採購會著重在能源、農產品、工業方面的採購。

至於美方認為台灣的國防預算應達GDP占比十％，鄭正鈐詢問該如何因應？卓揆坦言，目前台灣沒有這個能力。

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