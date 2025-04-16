綠營︰立委赴中納管修法 遭藍白擋319次

民進黨立法院黨團15日召開「反共諜滲透 就支持國安法案」記者會，立委沈伯洋（左起）、吳思瑤、陳培瑜出席，痛批藍白兩黨阻擋「國安十法」，光立委赴中納管總計就擋了319次，到底還要擋多久？（記者塗建榮攝）

2025/04/16 05:30

吳思瑤︰嚴懲共諜 法律不夠嚴格之處要補漏

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨、民眾黨批評近日民進黨內爆發多起共諜案，立法院民進黨團強調，民進黨第一時間將涉案者送辦、開除黨籍，絕不寬貸，不積極處理才是包庇；民進黨也反批藍白只會譴責受害者，不去批評背後的加害者中共，甚至在國會阻擋民進黨團所提「國安十法」，光「立委赴中納管」就擋了三一九次，呼籲藍白別再擋案。

請繼續往下閱讀...

民進黨團幹事長吳思瑤表示，面對任何型態的共諜，當然要依法究辦、嚴懲，若現行法律不夠嚴格、管理不夠全面，當然要補漏。

吳思瑤表示，民進黨團已提出「國安十法」，包括：兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、國安法、陸海空軍刑法、反滲透法、刑法、資通安全管理法、通訊保障及監察法、國家情報工作法，目的是為了確認身分認同、檢討違法刑責、建制國家安全網、強化管轄密度。她呼籲藍白起義來歸，不要再擋。

沈伯洋強調 規範共諜背後的中間人

外交及國防委員會民進黨籍召委沈伯洋指出，「國安十法」是過去八年「國安五法」的延伸，一步步建立防衛網。他認為，共諜案普遍輕判並非刑度太輕，而是種類不夠，無法涵蓋所有共諜行為，只能用刑責很輕的概括條款，應細緻化應對中共不同滲透態樣，並應強化管轄密度，特別是共諜背後與中國對口的中間人。

沈伯洋強調，很常遊走兩岸的人，可能變成中間人，最有名的就是立委，但卻沒有規範，「去了哪裡？見了誰？談了什麼？」應攤在陽光下，但民進黨委員所提立委赴中納管的多項修法草案，總共被擋了三一九次，藍白聯手各擋一半。

沈伯洋提醒，有時滲透不是透過人，而是資訊，例如抖音、TikTok等，現在藍白關心共諜案，也許是個討論契機，建議是否將公費助理納入，更完善法案。

此外，對於台北市長蔣萬安要求針對共諜案表態，行政院長卓榮泰昨表示，總統賴清德已提出十七項因應策略和措施，行政院也已進行法制化工作研議，目的就是要摧毀意圖破壞台灣的所有力量，也要殲滅其內應。卓強調，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起這樣的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法