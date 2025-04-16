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    林延鳳質疑現金12年增近20倍 羅智強︰一切依法 歡迎查水表

    民進黨台北市議員林延鳳指國民黨立委羅智強財產增加的速度，12年來現金增加近20倍。（取自林延鳳臉書）

    民進黨台北市議員林延鳳指國民黨立委羅智強財產增加的速度，12年來現金增加近20倍。（取自林延鳳臉書）

    2025/04/16 05:30

    〔記者何玉華、林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅智強的政治獻金流向尚未釋疑，民進黨台北市議員林延鳳昨表示，羅智強財產增加的速度也滿厲害的，十二年來現金增加近廿倍，質疑不只政治獻金支出狀況像木可，連財產增幅速度也像前台北市長柯文哲？呼籲羅把金流說清楚，不要只會消費別人成就自己。羅智強昨僅回應，一切依法，歡迎查水表。

    林延鳳表示，她整理廉政公報資料，發現羅智強從二○一二年到二○二四年共申報三次，十二年來，他從總統府副秘書長到立委，官運亨通，從宣布選議員到選總統，募款次數比實際參選次數多。財產從存款一三八萬元、債務七八○萬元、兩張保單，增加為存款加基金共一三○○萬元，也還了大額貸款。

    林說，若再加上二○二四選立委的選舉結餘款一三○○萬元，光現金就增加近廿倍，「小強煉金術」是滿厲害的，質疑不只如台北市議員簡舒培質疑政治獻金支出狀況像木可，連財產增幅速度也像柯；呼籲他把金流說清楚，不要只消費別人成就自己，最後真的變成「小強」，人人喊打。

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