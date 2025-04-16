罷免葉元之、黃建賓 突破二階門檻

國民黨立委葉元之（記者陳逸寬攝）

2025/04/16 05:30

罷免團體︰朝安全份數4萬及1.5萬前進

〔記者黃子暘、黃明堂／綜合報導〕全國各罷團衝刺二階連署份數，推動罷免國民黨新北市立委葉元之的「板橋大刪元」、罷免國民黨台東縣立委黃建賓的「挫賓行動」昨天先後宣布，兩人二階連署都通過法定門檻，將繼續朝安全份數四萬份及一萬五千份前進。

日前罷團宣布已通過罷免二階法定門檻的立委，分別是國民黨北市羅智強、李彥秀、王鴻薇，桃園市牛煦庭，葉元之與黃建賓分別是第五人及第六人。

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「板橋大刪元」公民團體昨天宣布，截至四月十五日已收集兩萬四四二八份連署書，超過法定門檻的兩萬三三一三份，大約是四萬份安全目標的六十一％，但第一階段的二七五五份按規定要扣除。為預防無效、瑕疵或刁難等，他們會繼續衝刺在四月底前收集到四萬份的安全目標，「不是多做，而是不能輸」！

葉︰爭取認同 黃︰直球對決

對此，葉元之回應說，他才剛獲頒立法院的優良立委獎狀，會持續努力爭取鄉親的認同，他是去年大家一票一票選出來的立委，會持續扮演好立委的角色，努力問政並服務地方，為地方爭取建設。

台東罷免黃建賓的「挫賓行動」，昨天正式宣布二階連署人數跨過法定門檻一萬一五三四份。「挫賓行動」表示，雖然已經達到基本門檻，但在一階時仔細查核仍有四％的不合格率，為求安全，還是要朝一萬五千份前進，呼籲台東縣民大家繼續連署簽起來，二階罷免奮鬥到最後一刻。

挫賓小組感謝所有志工伙伴投入和民眾的幫忙，及民進黨台東縣黨部全體黨公職在主委張鈺晨、執行長翁聖惠的帶領之下，號召黨公職總動員，讓原本落後的進度，加速達到基本門檻。接下來，挫賓小組將組成辯論團，挑戰黃建賓所列的各項成績，讓台東民眾認清這位「傅隨組織」成員。

對此，黃建賓指出，絕對會直球對決，懇請所有台東鄉親堅定地站出來，投下「不同意」罷免票。黃說，只要不合民進黨的意，就要透過政治鬥爭及司法手段趕盡殺絕，只要選舉結果不是民進黨贏，就要翻桌重選，「綠色獨裁，正在發生」，他對於惡意罷免無所畏懼。

國民黨立黃建賓（記者黃明堂攝）

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