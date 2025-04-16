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    檢調搜索國民黨新北兩黨部查幽靈連署》蘇巧慧：明顯抄名冊 盼司法查清誰授意

    新北地檢署針對罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的四大罷團涉幽靈聯署，帶回超過十人偵訊。國民黨號召青年軍在新北檢外抗議。（記者王藝菘攝）

    新北地檢署針對罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的四大罷團涉幽靈聯署，帶回超過十人偵訊。國民黨號召青年軍在新北檢外抗議。（記者王藝菘攝）

    2025/04/16 05:30

    〔記者陳奕劭、黃子暘、羅國嘉／新北報導〕新北檢調單位昨天偵辦部分罷團涉嫌偽造文書，搜索國民黨兩處區黨部並約談二十多人到案說明。對此，國民黨新北市黨部指尊重司法，但也盼勿淪為「辦藍不辦綠」的政治打手；民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、李坤城則強調，這明顯是大規模的偽造，質疑幕後有「高層人士」授意，希望司法單位查明真相。

    蘇巧慧表示，有關她的罷免案，第一階段的「往生者被連署」比例竟高居全國第一，這很明顯是大規模的偽造，吳琪銘、張宏陸、李坤城等人也都有同樣狀況，連署名冊是很重要的個資，如果沒有高層人士授意，絕不可能外流，但國民黨高層現在竟把責任推給年輕人承擔，令人心寒，希望司法單位查明真相，揪出支持抄名冊的幕後元凶。

    張宏陸指責說，國民黨操作惡罷，看不到幾場公開收件活動，卻能在短時間內交出二千多份提議罷免他的連署書，甚至在連署現場的直播中出現「寫錯的不要丟掉，拿回來自己抄一抄就好」，印證國民黨目無法紀。

    李坤城指出，今年二月中旬就接獲支持者的檢舉，明明未參與罷免他卻收到新北市選委會的查詢單，罷團交出上千份罷免他的連署，不合格率高達四成，許多是「往生者被連署」。吳琪銘則回應，尊重檢調單位的調查。

    國民黨：司法勿淪政治打手

    對於檢調的偵辦、搜索，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，尊重司法單位的調查，但呼籲對待藍、綠的標準必須一致，勿淪為「辦藍不辦綠」的政治打手，黨部的律師團會協助被調查者爭取應有的法律權益，也會繼續協助推動四位綠委的二階連署；兼任三重區黨部主委的國民黨新北市議會黨團書記長王威元批評說，推動罷免民進黨立委就被抓去調查，這是什麼流氓政府？

    藍號召支持者集結地檢署抗議

    國民黨市議會黨團發起「新北戰到底，聲援正義青年」活動，昨晚集結支持者到新北地檢署外抗議，國民黨立委洪孟楷、廖先翔、林德福、羅明才、葉元之、新北市議員陳偉杰、林國春、江怡臻、呂家愷等人前往聲援，約五十多名民眾到場，手舉「司法不公，政治辦案」等標語，大呼「罷免賴清德」、「辦藍不辦綠」等口號。

    國民黨發言人楊智伃批評，執政黨動用國家機器搜索國民黨部、約談支持罷免綠委的年輕人，只因他們的意見與民進黨不合，大家更要勇敢發聲，給正義青年力量，面對綠色恐怖絕不畏懼，更要堅持「以罷制罷」。

    免立委蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體「新北大掃除」疑涉死亡連署，民進黨立委蘇巧慧質疑，這明顯是大規模偽造，希望司法查明清楚。（資料照）

    免立委蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體「新北大掃除」疑涉死亡連署，民進黨立委蘇巧慧質疑，這明顯是大規模偽造，希望司法查明清楚。（資料照）

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