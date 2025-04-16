藍委聲援罷綠被告 山除薇害：集體卸責

北檢偵辦國民黨「罷吳四騎士」涉嫌死亡連署，國民黨立委王鴻薇（右起）、羅智強、李彥秀、徐巧芯等人繼前晚赴北檢抗議後，昨在中央黨部召開「司法雙標，護航民進黨」記者會。（記者施曉光攝）

2025/04/16 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免立委吳思瑤、吳沛憶的召集人和領銜人及相關人士等六人，十四日因涉偽造連署書而被搜索及約談，國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀等國民黨人士及支持者當晚到台北地檢署聲援。罷免王鴻薇團隊「山除薇害」昨表示，國民黨做為百年政黨，理應展現對法律與民主的基本尊重，而非一再以集體卸責、模糊焦點的方式試圖轉移視線。

批藍委揪眾圍北檢 「擔心什麼？」

山除薇害團隊表示，前晚四位國民黨立委的舉動令人深感遺憾，他們不僅無視警方舉牌警告，違法集會，更迴避了此次國民黨在連署過程中極為嚴重的不合格問題。

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山除薇害團隊表示，國民黨青年軍推動的罷免連署品質有很大的瑕疵，吳思瑤案的死亡連署有八十六份、重複提議一六三份、戶籍未滿二七一人，總不合格率高達卅四．五％；吳沛憶案的死亡連署有一○八份、重複提議六十七份、戶籍未滿三九一人，總不合格率高達四十％，數據遠高出由公民團體發起的罷免行動，卻始終未見他們公開說明與負責。

山除薇害團隊表示，山除薇害團隊送件的死亡連署為零，因為公民團體在連署過程中，無論晴雨，都堅守街頭、面對選民，並嚴格核對簽署人身分、確認本人意願後才完成連署，他們以行動守住法治與程序正義。

山除薇害表示，他們相信司法的獨立性，北檢僅是依法複訊，尚未定罪，國民黨卻大動作包圍檢調、煽動群眾，究竟國民黨在擔心什麼？掩蓋什麼？

山除薇害強調，這不是他們第一次面對質疑，他們永遠會選擇正面迎擊，再次呼籲所有尚未參與罷免行動的民眾，現在就是站出來的時候，國民黨的表現屢次自證不適任，民眾簽出的連署書，將是一份對台灣民主的守護。

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