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    檢調偵辦幽靈連署》朱立倫喊做青年後盾 民進黨：陷害年輕人

    檢方偵辦藍營罷免綠委死亡連署案，國民黨主席朱立倫昨在臉書發文表示，面對司法大刀砍來，國民黨必須拿起盾牌，為人民開出一條血路。（資料照）

    檢方偵辦藍營罷免綠委死亡連署案，國民黨主席朱立倫昨在臉書發文表示，面對司法大刀砍來，國民黨必須拿起盾牌，為人民開出一條血路。（資料照）

    2025/04/16 05:30

    〔記者施曉光、陳昀、李文馨／台北報導〕檢方積極偵辦藍營罷免綠委死亡連署案，多名藍營青年召集人、領銜人被搜索、約談並交保，國民黨主席朱立倫昨在臉書發文表示，面對司法大刀砍來，國民黨必須拿起盾牌，為人民開出一條血路；民進黨發言人吳崢則表示，這不是司法迫害，是國民黨對年輕人陷害。

    朱稱要拿起盾牌 為人民開出一條血路

    朱立倫指出，司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因為立場站在執政黨權力高牆的對立面，就是恐嚇、清洗、殺戮。

    朱強調，法律戰國民黨將全數負擔，也會成為所有青年的後盾，但現在已經不只是法律攻防，國民黨要站上街頭，跟人民站在一起，與執政黨對抗到底，「當我們國家司法成為執政黨清算政敵的工具，站出來守護我們所愛的民主自由法治的社會，就是義務。」

    朱立倫表示，昨晚的新北檢，國民黨議會黨團發出怒吼，今天上午九點國民黨會與黨籍民代並肩徒步，從罷免民進黨立委吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集，民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲，明天還要走向新北，黨籍議員並肩前往新埔捷運站連署。

    綠反嗆連署不合格率逾30％ 系統性造假

    民進黨發言人韓瑩回擊，國民黨指控檢調辦案有差別待遇，但國民黨主導罷免綠委的不合格率高達三十．二％，顯然是系統性造假，公民團體的不合格率僅四．七％，兩相對照一目了然。

    吳崢指出，國民黨四名立委前晚聚眾到北檢外面叫囂，昨天又開記者會指控「司法迫害」，嘴巴上說力挺年輕人，實則極盡消費罷免領銜人李孝亮之能事。如果國民黨行得正、坐得直，為什麼不找現任黨公職當領銜人？曾經說「一切責任在我」的朱立倫在哪？

    對於藍營人士質疑「辦藍不辦綠」，中選會主委李進勇昨在立院受訪表示，「沒有任何差別對待」。中選會稍晚表示，今年二月間共收到六十一件罷免案，涉及偽造情事或有往生者連署計四十一件，截至十一日已依法循例告發卅九件，昨則再依法告發兩件，全數案件均函轉最高檢告發。

    針對告發標準，副主委陳朝建受訪說明，選務機關經各地市縣政府戶政事務所暨各地選委會查對，如有一件以上為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事者，即依法循例告發。

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