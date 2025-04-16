涉幽靈連署被搜索約談》北市罷雙吳7被告 6交保1請回

「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人，依偽造文書等罪嫌諭令交保。（資料照）

2025/04/16 05:30

〔記者王定傳、甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署前天約談六被告，包括國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉，訊後將張克晉請回，另將原本是證人的劉思吟丈夫林叡改列被告，昨依偽造文書等罪嫌諭令六人廿萬元至五十萬元不等金額交保、並均限制出境出海。

20萬至50萬不等金額交保

這七名被告中，滿志剛、賴苡任、劉思吟及陳冠安是罷免案主力，號稱「罷吳四騎士」，檢方諭令滿、賴、劉三人各五十萬元交保，陳冠安廿萬元交保，李孝亮及林叡則各卅萬元交保。

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羅智強昨欲全額支援六人的保金共二三○萬元，同黨台北市議員游淑慧、詹為元也表示願意共同分攤，不過昨天凌晨國民黨台北市議員徐弘庭已湊了滿志剛及劉思吟的一百萬元保金，其餘被告保金各自由親友籌措。

劉思吟丈夫林叡改列被告

檢調前天也約談五名證人，包含李孝亮母親陳秀鳳、林叡、吳思瑤罷免案前領銜人詹嘉文、吳沛憶罷免案副領銜人謝麗華與其丈夫陳志德，除林叡改列被告訊後交保，其他四證人均請回。

檢調前天約談「罷吳四騎士」等人，國民黨立委王鴻薇、羅智強、李彥秀、徐巧芯及其支持者約六十多人，前晚聚集北檢聲援，質疑檢調是「政治辦案」，經警方舉牌警告，深夜即逐漸散去。

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