罷傅連署重簽 藍竟告偽造文書

國民黨花蓮縣議會黨部昨前往花蓮地檢署告發罷免傅崐萁的公民團體涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌，強調不能辦藍不辦綠，要求司法公正。（記者王錦義攝）

2025/04/16 05:30

「微光花蓮」批蓄意顛倒是非 民進黨團轟傅：轉移藍營犯罪焦點

〔記者王錦義／花蓮報導〕多個罷免民進黨立委的罷團涉嫌幽靈連署接連遭檢調偵辦，國民黨花蓮縣議會黨部昨前往花蓮地檢署，告發罷免傅崐萁的公民團體涉嫌偽造文書等罪嫌，要求不能辦藍不辦綠；「微光花蓮」拔傅行動指出，尊重司法，呼籲特定政黨勿以政治抹黑方式干擾公民行動，企圖混淆視聽，浪費司法資源。

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民進黨花蓮縣議會黨團也站出來相挺罷團。總召張美慧說，國民黨工被法辦「幽靈連署」，跟花蓮狀況根本就是天壤之別、牛頭不對馬嘴，黨團將全力當公民的後盾；議員胡仁順說，傅崐萁用政治抹黑的手段轉移藍營犯罪焦點，請傅不要躲在國民黨後面曲解法令、混淆視聽。

藍營控二階偷跑 罷團斥混淆視聽

國民黨縣議員吳建志表示，人民有罷免權利，但不能藉由罷免之名行違法之實，罷傅團隊承認有高達四千份連署書格式錯誤需要重簽，這不是行政疏失，是偷跑、偷簽、偽造文書。此外，他們也查到一階有提議人在二月一日前死亡，卻出現在二月三日開始的罷免提議書上，根本是蓄意造假。

吳建志並說，罷免二階有法定期限，補簽根本就是延長時效、竄改意願，罷團行為已經明顯違反選罷法，因此向花蓮地檢署告發罷傅領銜人、網紅「八炯」溫子渝及「閩南郎」陳柏源、立委沈伯洋等人涉嫌偽造文書、違反個資法、選罷法。

八炯回應，團隊在微光運作期間皆無不法行為，一切依照法規進行，連署格式錯誤事件，經查是熱心公民提供，後續罷團發現錯誤並詢問中選會，在得知確認無法使用下，於第二階段截止日前進行重簽，無所謂偷跑行為，也請有心人士不要再挑戰並污衊上萬花蓮公民行使公民權。

八炯強調，吳建志在無查證下，蓄意顛倒是非，不好好用心為花蓮盡心力，只為政治利益進行抹黑，這樣的骯髒手法，罷傅團隊嚴厲譴責。針對吳建志不實指控蓄意影響連署並造謠，罷傅團隊認為有違反《選舉罷免法》等嫌疑，將與律師團隊討論，不排除進行提告。

國民黨花蓮縣議會黨部對罷免傅崐萁的團體提告，民進黨花蓮縣議會黨團昨譴責藍營混淆視聽、轉移焦點，將全力做罷傅團體的後盾。（記者王錦義攝）

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