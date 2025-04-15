意願調查》金門罷珍 一階達標

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/04/15 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕推動罷免國民黨金門縣籍立委陳玉珍的「珍重再見」罷團昨天表示，以新修正的選罷法罷免陳玉珍第一階段意願調查，一二四七人的門檻已經達標，接下來繼續徵詢鄉親參與二階的連署意願，朝一萬二四七○人的目標努力。

「珍重再見」金門罷免團隊發起人翁明志說，第一階段的意願調查已提前達標，讓罷團士氣大振，也凸顯很多金門鄉親對陳玉珍的不滿，即日起繼續徵詢鄉親參與二階連署的意願，提醒已報名第一階段者不必重複登記，靜待未來通知繳交罷免連署書即可。

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他表示，有鑑於今年二月按舊制辦理連署、差七十三件才達標的失敗經驗，此次為了讓第二階段能順利達標送件，會等到登記人數超過六千人再收取第一階段的連署書並送到中選會審查，通過後再收取二階的連署書。

翁明志指出，有部分鄉親誤以為已開始填寫連署書，因此再次聲明，已經達標的是「第一階段意向書」，並非連署書，「意向書」的目的是統計有多少人願意填寫罷免連署書，只要人數達標，罷團就會啟動新制（連署書附身分證影本）進行罷免行動。他強調，不少鄉親對個人資料保護有所顧慮，罷團遵守法律，絕不外洩任何個資，請支持罷免陳玉珍的金門鄉親放心填寫。

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