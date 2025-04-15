罷葉元之 洪孟楷 廖先翔 二階即將衝線

不少民眾響應罷免洪孟楷二階連署行動。（記者羅國嘉攝）

2025/04/15 05:30

〔記者羅國嘉、董冠怡、王錦義／綜合報導〕新北市共有六位國民黨立委，全數進入第二階段的罷免連署，其中葉元之、洪孟楷、廖先翔三人的二階連署份數都已接近法定門檻。推動罷免洪孟楷的「罷洪刻不容楷」罷團昨天公告，截至十三日已有三萬六五八九份連署書，已達法定門檻的九十四．三九％，只差二一七五份；推動罷免廖先翔的「齊心斷翔」罷團說，截至十三日已有兩萬五五二○份連署書，已達法定門檻的九十六．二五％，僅差九九二份。

推動罷免葉元之的「板橋大刪元」表示，將於今（十五）日公布最新的連署進度。據了解，罷免葉的二階連署進度已在「壓線邊緣」。「罷洪刻不容楷」昨天說，為了專注最後衝刺，避免外界干擾及誤判情勢，已決定「蓋牌」，不再每天公布最新的連署進度，努力邁向五萬份的安全目標。

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「齊心斷翔」罷團指出，截至十三日已有兩萬五五二○份連署書，已達法定門檻的九十六．二五％，僅差九九二份，但大家都不敢鬆懈，仍以四萬五千份連署書作為安全目標。

八炯號召花蓮人重簽

花蓮罷團罷免國民黨立委傅崐萁不斷加溫，日前卻傳出二階連署書部分格式錯誤，有部分連署書將作廢，網紅八炯、閩南狼昨晚從外縣市趕回花蓮，希望鄉親能重簽。八炯說，連署書收件只剩下半個月，擔心也沒有用，把悲傷、憤怒化為行動，有行動才有機會翻轉現況。

昨天晚上在花蓮石來運轉有罷傅團體《微光花蓮》、《大罷運動─八炯團隊》兩隊在現場呼籲民眾響應罷免傅崐萁，花蓮鄉親反應熱烈，三個小時約收到四百多張連署書，其中一半以上是民眾主動回來重新簽署。

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