罷免牛煦庭 跨過二階門檻

罷團昨宣布國民黨立委牛煦庭連署已達二階門檻，牛煦庭表示，罷免團體炒作連署人數「壯膽自嗨」。（資料照）

2025/04/15 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕推動罷免中國國民黨桃園市第一選區立委牛煦庭的公民團體「桃園罷牛，淘汰牛氓」領銜人牧師陳曉煒昨發布最新統計，第二階段連署已經突破三萬四千份，超過二階連署門檻三萬三九七○份，各連署站仍續收集連署書，目標是四萬五千份。這是繼台北市國民黨籍立委羅智強、李彥秀、王鴻薇三罷團宣布通過二階門檻後，第四個傳出捷報的罷免團體。

牛煦庭：台灣面臨關稅大戰 民進黨掩飾執政無能

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對此，牛煦庭昨回應，台灣面臨關稅大戰、產業出走、兩岸危機、物價壓力，這是當前人民最關切的事，民進黨卻傾全黨之力發動大罷免，旨在掩飾執政無能。

牛並表示，罷免團體炒作連署人數「壯膽自嗨」，民進黨更是上下「強力動員」，他尊重罷團與民進黨的宣示，也早已布局三階段決戰；他並質疑，罷團發起人陳曉煒「牧師」與「募私」角色是否不分？是否過去有過財務糾紛？違反選罷法與偽造文書的案件結果如何？建議民進黨三思。

桃園市「六區全罷」各連署團體統計，第二選區罷免涂權吉已達兩萬六三三○份；第三選區罷免魯明哲兩萬兩千份；第四選區罷免萬美玲達兩萬八千份；第五選區罷免呂玉玲至十二日收件為一萬八千份；第六選區邱若華達兩萬份。

陳曉煒呼籲民眾持續支持，「一人拉一人，罷免不適任，一人寫一張，台灣保安康」；他說，牛煦庭的二階連署書達標後，團隊將會支援鄰近第四選區罷免萬美玲的友軍，共同努力罷免所有不適任的立委。

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