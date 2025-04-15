涉偽造文書》發相同聲明 李孝亮、劉思吟：絕不屈服

罷吳沛憶團體領銜人李孝亮（白灰色條紋襯衫）移送北檢。（記者田裕華攝）

2025/04/15 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕罷團發起罷免綠委吳沛憶，卻被檢舉多份連署書涉嫌冒名、造假，檢調昨早約談罷免領銜人李孝亮與召集人劉思吟，並搜索相關住所，兩人上午約八點同時在臉書貼出內容相同的聲明，「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」、「罷免行動絕不會因此中止」。

李孝亮昨早在臉書先發了一句「調查局來了，大家祝我好運」的貼文，隨後與劉思吟同時貼出內容一致的聲明。兩人在聲明中指出，並非他們做錯了什麼，而是因為他們選擇了對抗不公，他們是清白的，沒有任何犯罪的事實，也沒有任何羞愧的理由。唯一做的是揭露一位立委的背叛與虛偽，堅定推動罷免行動，讓人民的憤怒與失望有出口。

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聲明表示，這場行動，不是為個人，而是為所有被漠視的聲音、被遺忘的正義。如今面臨司法打壓異己，迫使噤聲、屈服，但「我不會低頭」；若因此被收押，就成為這場抗爭的象徵，讓人民看見一個願意為理想、正義、民主法治承擔代價的人，是多麼地堅定與不可摧毀。

聲明還強調，他們不會放棄、不會妥協。罷免行動，絕不會因此中止。這場戰爭是關於下一代是否能在一個真正民主、真正有法治的台灣長大。他們要用個人的自由、名譽、甚至人生，換取一個更公義的未來。約一個半小時後，劉思吟於臉書發文宣布「今天所有連署活動暫停」。

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