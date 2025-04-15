雙吳罷團涉偽造文書被搜索約談 朱：不讓青年朋友孤軍奮戰

國民黨立委徐巧芯，李彥秀，羅智強，王鴻薇前來台北地院聲援罷吳四騎士（記者田裕華攝）

2025/04/15 05:30

〔記者林欣漢、何玉華、林承鴻／台北報導〕罷團發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，第一階段連署書卻傳出多起造假，檢調昨天約談罷團幹部，有六人列為被告，另約談五名證人，吳思瑤批評國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨主席朱立倫推年輕人擋子彈。朱立倫昨天回應，執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠，國民黨律師團已主動聯繫罷免行動的青年，提供必要法律協助，全額負擔，絕不讓青年朋友孤軍奮戰。

北市黨部切割後改口

黃呂錦茹昨身體不適，未接電話。台北市黨部人員一度表示罷免綠委行動是公民團體自主發起，黨部僅予協助，引起切割質疑；晚間正式聲明改口，市黨部會配合黨中央的步調協助公民團體，連署據點正常運作不受影響。

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朱立倫指出，面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底，絕不讓青年朋友孤軍奮戰。「這場民主保衛戰，我們一起戰到底」。

國民黨發言人楊智伃也說，共諜案一路燒進總統府、行政院、民進黨中央，檢調卻突然對罷免案出手，讓人懷疑這是在轉移焦點、模糊視聽。她指出，罷免國民黨立委馬文君的連署造假有十一件，游顥十四件、丁學忠十件、林沛祥更高達一一六件。到現在只有針對罷免綠委的在野公民團體下手，這不是執法，是選擇性辦案，是司法迫害，是國家機器的追殺。

國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安也在這波被約談之列，羅智強說，痛心台灣的司法甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬，已委請律師提供必要協助，面對綠色恐怖、司法清算，他一定奮戰到底。

國民黨籍台北市長蔣萬安希望司法秉公處理本案、釐清事實，有一致的標準，而且符合比例原則、公平、公正。台北市議會國民黨團書記長李明賢則呼籲，不能有任何政治力介入，更不能看顏色辦案。

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