自由日日shoot》雙吳罷團涉偽造文書被搜索約談 吳思瑤批藍營推年輕人擋子彈

民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）昨召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會，播放連署現場違法影片。（記者塗建榮攝）

2025/04/15 05:30

〔記者謝君臨、陳昀／台北報導〕推動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷團被控偽造文書，檢調昨搜索相關人士住所。對此，吳思瑤強調：「民主不容造假！」她的一階罷免連署錯假率高達卅四．五％。她也批評國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨主席朱立倫狠心，把年輕人推到第一線擋子彈、扛責任，成為讓人痛恨的大人。

民主不容造假 不要挑戰法治

吳思瑤表示，她尊重司法辦案，也呼籲國民黨人不要操作司法迫害，挑戰台灣司法。這段時間國民黨發動惡罷、亂罷，在一階連署過程發生非常多的死亡連署、冒名連署、造假連署，在她的選區士林、北投就有高達八十六位死亡連署，錯假率卅四．五％，也就是三張連署書就有一張涉及造假、錯誤，「民主不容造假，不要挑戰台灣法治，所以我們已循正常管道提告」。

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吳思瑤說，她看到新聞心裡很沉重，罷團領銜人李孝亮的母親看不下去國民黨將她的兒子推到第一線，可能面對法律制裁，為了保護兒子，李媽媽率先站出來揭發，很不幸李母的擔憂現在成真了，「黃呂錦茹、朱立倫，你們怎麼可以這麼狠心」！吳思瑤請朱、黃呂站出來面對，不要把年輕人推到前面擋子彈、扛責任，成為讓人痛恨的大人。

綠：抓到藍白假連署 將再告發

另外，民進黨發言人吳崢昨偕律師黃帝穎召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會，現場播放兩段影片，包含民眾黨人員在罷免吳思瑤攤位上，讓民眾直接替家人簽下多份連署書，以及藍營罷團工作人員被直擊，在罷免民進黨新北市張宏陸攤位說，把無效連署書「拿回來自己抄一抄就好」。黃帝穎表示，本週將就前述影片進行第四波告發。

被問及罷吳沛憶領銜人李孝亮等人遭搜索、約談一事，吳崢回應，國民黨勿用政治口水來轉移焦點，以吳沛憶案為例，第一階段就有一○八位死亡連署，李孝亮母親也出面作證，指兒子根本就是人頭，人證、物證皆具，除了幾位國民黨青年軍外，關鍵是在背後操盤、用組織名冊系統性偽造文書的黃呂錦茹、朱立倫，他們才是要為國民黨全台大抄襲負上最大責任的人。

黃帝穎表示，高比例的死亡連署除了有偽造文書嫌疑，由於好幾案在第一階段連署及後續補件都有高比例死亡連署及持續性偽造文書，符合組織犯罪防制條例中定義的持續性詐術要件，將加告組織犯罪。

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