國安風險非軍方專屬 學者籲跨部會改革接密查核制度

台灣安保協會副秘書長何澄輝呼籲通盤檢討接密資產管理與安全審查機制，不應只由軍方單一部門改革，應推動跨部會協調，建立一致性規範。（資料照）

2025/04/15 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國滲透台灣各級政府機關的共諜案頻傳，總統府、立法院及外交部相繼爆出個案。台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪指出，目前公部門對接密人員的管理制度過度仰賴「職稱身分」做為依據，容易導致真正有接密（接觸機密）風險的人未被納管，呼籲通盤檢討接密資產管理與安全審查機制，不應只由軍方單一部門改革，應推動跨部會協調，建立一致性規範。

何澄輝直言，過去接密管理習慣以「身分」為區隔，例如軍職或涉密職位才需納入安全審查，但現在共諜滲透方式已非傳統型態，而是透過「裡應外合」，甚至仰賴與政府合作的民間機構員工進行滲透。他指出，像國防承包商、情報線人，或其他可接觸到敏感資訊的民間人士，也都應在法規與行政上納入接密管理範圍。

請繼續往下閱讀...

他舉例，現行的國安審查常忽略助理、秘書這類看似位階不高、但實際接觸機密最頻繁的對象。「情報界都知道真正最容易洩密的是那些親近的人」，何說，如助理、秘書，甚至首長家屬。何指出，若有首長貪圖方便，讓助理處理機密業務，就可能導致安全管理破口。

對於外界質疑我國並無統一的接密審查標準，何澄輝認為，不只是法律規範應與時俱進，更重要的是制度面與人員訓練都需同步改革。他指出，若制度過於繁瑣或管理過度，也可能干擾指揮與情報作為，需在安全與效率間取得平衡。

應對新型態滲透 不能只看職稱身分

目前由行政院人事總處主管的「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」雖已正面表列一三二八個應受查核職務，但何認為，這仍不足應對新型態的滲透風險。他強調，應以實際「接密程度」做為審查標準，而非只看部會歸屬與職稱，例如部會高層秘書可能因協助處理跨部會業務，而接觸到遠超其單位職掌的高度機密。

針對國防部長顧立雄日前宣布軍方將效法美軍改革接密查核機制，何澄輝表示肯定，但也強調應擴及整體政府體系。他指出，國安風險非軍方專屬，所有與接密業務有關政府單位與民間協力者，都須有一體納管的機制，否則改革可能流於片面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法