漢光41兵推 美退役上將任總長顧問

漢光四十一號電腦兵推自本月五日至十八日登場，據了解，美方派遣陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭擔任參謀總長梅家樹的「顧問」。（圖：取自國防部發言人臉書）

2025/04/15 05:30

國防部：不評論個案

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年度「漢光四十一號演習」自本月五日開始為期十四天十三夜「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）。據了解，本次電腦兵推中，美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams）擔任「資深觀察員」與我國參謀總長梅家樹的「顧問」。

對此，國防部表示，台美軍事交流均按年度計畫正常執行，國防部一貫原則係不評論個案。

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國防部二月舉辦「漢光四十一號演習」高階幹部圖上兵推時，軍方第一時間發布的照片就顯示，國防部長顧立雄的左手邊，擺放美軍印太司令部聯參少將巴傑隆（Jay M.Bargeron）的名牌。

據了解，本次漢光四十一號兵推美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭，出任此次漢光兵棋推演的資深觀察員，首次在漢光兵推中以參謀本部編制擔任參謀總長梅家樹的「顧問」。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，以往美軍參加漢光兵推，大部分擔綱觀察團的定位，僅做記錄與在兵推檢討會議（AAR）提出評論，本次如果真的擔任梅家樹的顧問，意義上就有很大的不同，等於是潛在盟邦可能直接參與協防。

學者：等於潛在盟邦參與協防

針對台美聯手作戰的可能性，蘇紫雲表示，可以樂觀看待，畢竟美方除了總統川普保持不表態之外，川普政府的閣員都有透露一些重要指標，例如美國國務院系統多次表達反對武力脅迫改變現狀、美國國防部系統被揭露將防衛台海列為最高優先任務等。

蘇紫雲指出，台灣除有「護國神山」之外，更重要的是有「鎮國神海」，航運位置無可取代，台海周邊航運占全球廿六％，即便是川普著重的巴拿馬運河與蘇伊士運河，也分別只占五％與十二％，應善用台灣科技之外的戰略價值，方能凸顯與盟邦合作的意義。

蘇紫雲也強調，更重要的關鍵是台灣應快速強化自身防衛能力，有足夠的實力可以提高友邦國家協助的意願，才能嚇阻侵略國家的意圖，自助才有人助。

另，國防部長顧立雄十二日出席「漢光四十一號演習」電腦輔助指揮所演習統裁官會議時指出，期盼藉由演習驗證國軍聯合作戰計畫與備援機制，提升整體戰力與應變能力。顧強調，電腦輔助指揮所演習無關勝負，而是以貼近實戰的精神，磨練防衛軍聯合作戰整體效能；期勉各參演單位持續投入，以高度專業完成後續課目，為確保國防安全，構築堅實的戰力。

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