台中罷團設「得來署」 連署免下車

中六罷團志工將自用車改裝成小蜜蜂式宣傳車。（罷團提供）

2025/04/15 05:30

〔記者蘇金鳳、陳建志、歐素美／台中報導〕距離法定連署截止日期愈來愈近，中市罷免國民黨立委的罷團全力加碼設連署站，更各出奇招來衝高連署，「中四廢翔」設「得來署」站，讓車輛不用下車就可連署；「中五斷健」除了有宣傳車、廂型車還有機車隊遊街宣傳；「中六敲羅」志工提供自己的自小客車改裝成小蜜蜂車，四處趴趴走；「中二解顏」本週起將空白連署書、DM、連署書範例投進民眾信箱，還附上寄回信封。

「中二解顏」罷團表示，距離目標的四萬份仍有不小差距，喊出連署告急，決定本週起將空白連署書、DM、連署書範例投進民眾信箱，還附上寄回信封，希望順利達標。

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「中三拒瓔」表示，因時間緊迫，只能努力深入鄰里收件，希望能夠儘快達標。

「中四廢翔」罷團表示，為衝連署，除了加碼設連署站，還出奇招，昨天在向上路三段與龍富路四段設「得來署」站，如同速食店的得來速，免下車直接可在車上獲得連署服務。而「中五斷健」罷團除了有宣傳車、廂型車，還會採機車隊遊街宣傳。

由於目前宣傳車出現租不到的情形，罷團另覓管道，「中六敲羅」的罷團就用志工自己的自小客車變裝成小蜜蜂車，四處趴趴走。而中八罷團「一罷擊臣」假日會十箭連發，廣設連署站，並舉辦活動，邀請立委王義川等站台。

「中四廢翔」設「得來署」站，讓車輛不用下車就可連署。 （罷團提供）

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