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    「哪國要消滅中華民國」 話題引議論》 卓諷首都要有氣魄 蔣：先評論政府共諜

    行政院長卓榮泰前天暗諷台北市長蔣萬安，首都要有氣魄；蔣昨反擊說，卓應先評論總統府、國安會、外交部充滿共諜。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰前天暗諷台北市長蔣萬安，首都要有氣魄；蔣昨反擊說，卓應先評論總統府、國安會、外交部充滿共諜。（記者王藝菘攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者陳昀、何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安日前在市議會備詢時被問及「哪個國家要消滅中華民國？」回應「共產黨和民進黨」，跳針式回答引發議論。行政院長卓榮泰前天暗諷蔣，要消滅中華民國的只有共產黨，台北做為首都，要有首都的氣魄；蔣萬安昨天則反擊說，卓應先評論總統府、國安會、外交部充滿共諜。

    簡舒培十一日在市議會質詢蔣萬安「哪一個國家要消滅中華民國？」蔣表示是「共產黨和民進黨」，激動地與簡唇槍舌劍七、八分鐘，還怒嗆民進黨「嘴巴講反共、自己養共諜，民進黨才是共產黨走狗」。

    對此，卓揆十三日在民進黨「人民是頭家」宣講活動表示，共產黨一九四九年用武力把國民黨趕出大陸，民進黨只是二○○○年用民主與選票把國民黨請出總統府，今天要消滅中華民國的只有共產黨，想用武力威脅、滲透併吞消滅中華民國與台灣人民自由民主的生活方式，台北做為首都，要有首都的氣魄。民進黨立委王世堅當天提到共諜案則表示，間諜一定是安插在敵人陣營，不用安插在友軍。

    民進黨發言人吳崢昨批評，蔣萬安被問到哪個「國家」要消滅中華民國卻回共產黨，這叫答非所問，全台灣都知道，要侵略台灣的是「中國」共產黨，為什麼蔣說不出口？「中國」兩字成為蔣心中的佛地魔，蔣過去承諾「共機擾台雙城論壇就不辦」，結果撕毀承諾，親中、挺共就是蔣萬安如今的態度。

    蔣萬安昨天出席活動回應，身為行政最高首長，請卓榮泰評論一下民進黨執政的總統府、國安會、外交部充滿共諜；民進黨現在的意思是共諜越多越愛台灣，講的好像是民進黨內發現很多共諜是很驕傲的事，難怪當有人說「我綠共、我驕傲」時，民進黨沒有任何人敢出來批評。

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