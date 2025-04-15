分享反罷免新聞 頭份警分局粉絲團刪文

苗栗縣頭份警分局的官方臉書帳號「頭份警察分局粉絲團」，在臉書社團「我是頭份人」，分享反罷免新聞。（圖由民眾提供）

2025/04/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國大罷免二階連署進入最後衝刺，苗栗縣頭份警分局的官方臉書帳號「頭份警察分局粉絲團」，昨日早上卻在臉書社團「我是頭份人」分享網媒報導反罷免新聞，被民眾質疑違反行政中立。頭份警分局表示，粉絲團小編是複製反詐騙新聞的連結，不知為何分享成反罷免的新聞，除了刪文致歉，也會檢討究責。

遭質疑違反行政中立

分局致歉將檢討究責

「頭份警察分局粉絲團」昨早發布網媒「掃街遇婦嗆聲罷免滾蛋，羅智強神反應展高氣度」的反罷免貼文，隨即有網友留言表示，警察人員應保持行政中立，不得介入任何政治選舉、派系紛爭，或私人事件。雖不久即刪文，但已被民眾截圖。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣議員陳光軒得知後，隨即向苗栗縣警察局反映，並在臉書發文，指當時是上班時間，在十幾萬人的社群轉貼跟「反罷免」有關的新聞是基於什麼理由？

頭份警分局表示，因詐騙猖獗，分局臉書小編都會上網搜尋反詐騙的新聞報導分享於各地方臉書社團，小編為複製反詐騙新聞的連結，但不知道為什麼，分享出去後卻成為反罷免的新聞。分局對此深感抱歉，會避免類似情形發生，對於相關疏失人員，將依規定檢討究責，並加強教育訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法