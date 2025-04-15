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    首頁　>　政治

    罷綠委加一》 陳俊宇進二階連署

    立法院民進黨立委陳俊宇質詢。（資料照）

    立法院民進黨立委陳俊宇質詢。（資料照）

    2025/04/15 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕罷免國民黨立委二階連署進入倒數，中選會昨宣布，新增一件立委罷免案、兩件市縣議員罷免案可進入二階連署，目前共計五十件立委罷免案、八件市縣議員罷免案可進入二階連署。新增者為民進黨宜蘭縣立委陳俊宇、基隆市議員張之豪與鄭文婷，現階段立委罷免案分別有卅五位泛藍立委、十五位民進黨立委進入二階連署。

    議員新增張之豪與鄭文婷

    中選會說明，今年二月間共收到六十四案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，則計有六十一件罷免案，其中五十件立委罷免案、一件市縣長罷免案（停職中的新竹市長高虹安）、八件市縣議員罷免案，共計五十九件罷免案已進入或可進入二階連署；另有兩件立委（嘉義縣陳冠廷、嘉義市王美惠）罷免案超過補提期限而未補提。

    泛藍35人 綠委15人

    在泛藍立委部分，包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍共三十四人，以及無黨籍立委陳超明皆已經進入二階罷免連署。

    在泛綠營方面則有，民進黨立委伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑進入二階連署，昨新增陳俊宇一人共計十五位綠委；以及民進黨南投議員蔡銘軒、陳玉鈴、新北議員陳乃瑜、基隆市議員張之豪、鄭文婷、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖，以及無黨籍議員曾玟學。

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