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    首頁　>　政治

    指政治獻金合法合規》 羅智強斥簡舒培已違選罷法「死定了」

    針對民進黨台北市議員簡舒培指控政治獻金流向，國民黨立委羅智強昨天表示，他的政治獻金一切合法合規。（記者羅沛德攝）

    針對民進黨台北市議員簡舒培指控政治獻金流向，國民黨立委羅智強昨天表示，他的政治獻金一切合法合規。（記者羅沛德攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培指稱，國民黨立委羅智強政治獻金流向基金會，猶如「木可翻版」；羅智強昨天對此表示，他的政治獻金一切合法合規，簡已經違反選罷法，意圖使人被罷免，這絕對是違法，自己已經問過三個律師，都說簡「死定了」。

    羅說，反造謠、反惡罷，自己一定站在最前線，他已經向民進黨宣戰，歡迎民進黨即刻起廿四小時伺候他，歡迎每天來挑毛病。

    羅智強指出，簡舒培稱他二○二二年參選桃園市長時，「假借選舉募款」把政治獻金「轉到自己的基金會」、「把錢洗出去」，這只有「有」和「沒有」兩個答案，而答案就是沒有。

    羅智強表示，去年大選時，民進黨就以此對他查水表，結果連根毛都查不出來；今年又來了，老狗玩不出新把戲，民進黨就只有造謠一招。他的政治獻金都經過會計師查核簽證後，才向監察院申報，監察院查核無誤後公布，一切合法合規。

    對於簡舒培的指控，羅智強批評，簡舒培指他把政治獻金轉到自己的基金會，完全是無中生有、抹黑造謠，這就是民進黨在這場大惡罷中的一貫套路。而綠營用大選的規格打罷免之戰，更凸顯這場惡罷的資源不對等，被罷免人不得募政治獻金，連抵押房子也被鋪天蓋地攻擊。

    「惡罷越囂張，越不能退讓。」羅智強說，現在是罷免期間，簡舒培造謠已經違反選罷法，意圖使人被罷免，絕對是違法，這是五年的重罪，自己已經問過三個律師，都說簡「死定了」，「簡舒培妳要自己送頭來，我就收下了。」

    羅智強強調，反惡罷就是反獨裁，民進黨用國家資源來輾壓在野。即日起任何有關於罷免的謠言，都不會姑息，來一個告一個，惡意報導的媒體，也一併提告。

    羅智強說，這場仗已經不是個人的，而是所有人都要面對的戰役，他會在這場大罷免扮演好坦克、肉盾的角色，越多砲火射向他，其他人就會少受到攻擊。

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