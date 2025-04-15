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    首頁　>　政治

    簡舒培批羅智強 如「木可」翻版

    簡舒培表示，羅智強宣布參選桃園長的政治獻金支出，高達1443萬4646元。（台北市議員簡舒培提供）

    簡舒培表示，羅智強宣布參選桃園長的政治獻金支出，高達1443萬4646元。（台北市議員簡舒培提供）

    2025/04/15 05:30

    指2022年近七成政治獻金 給了自家基金會前董事的公司

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委羅智強指民進黨台北市議員簡舒培拿他二○二二年宣布參選桃園市長時的政治獻金造謠，揚言提告；簡昨天再表示，羅從政治獻金專戶支出近一千萬元給雪芃設計顧問有限公司，雪芃負責人謝中川曾是羅「人人人未來教育基金會」董事，猶如木可翻版，被揭發還想推給會計師、監察院模糊視聽，卻完全沒有回應對政治獻金流向的質疑，招式宛如「柯文哲二．○」。

    「羅推給會計師 卻沒回應金流」

    簡舒培說，羅智強二○二二年第一任台北市議員未當完，就宣布參選桃園市長，開設擬參選人政治獻金專戶，雖然最後未獲提名，但從當年五月五日至九月二日，近四個月已募得一四三一萬餘元；五月宣布參選、六月初宣布退選，競選支出竟高達一四四三萬餘元。

    簡舒培表示，根據監察院政治獻金公開查閱平台資料，羅智強在二○二二年五月廿日以宣傳支出名義，支付雪芃七九九萬餘元，六月一日以相同名目再付兩百萬元，不到兩週，共支付九九九萬九八三二元，占政治獻金專戶支出六十九％，用途都是「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃費用」。

    簡舒培說明，雪芃的負責人謝中川，於二○一九至二○二○年間擔任「人人人未來教育基金會」董事，該基金會是羅智強等人於二○一九年設立，由羅擔任董事長。羅想用提告讓她閉嘴，不如先說清楚「為何政治獻金近七成都給自家基金會前董事開設的雪芃公司？」

    簡舒培說，羅智強「左手匯右手」，根本是柯文哲跟木可的翻版，還推給會計師跟監察院，好像忘了柯因公益侵占被起訴，現在人在看守所；監察院也對柯政治獻金收支查核後開罰；會計師端木正不僅被起訴，也失去執業資格。

    簡批評，羅智強當初背棄選民，北市議員沒當完就跑去選桃園市長，沒獲得提名又回來選大安區立委，把大安區當成招之即來、揮之即去的棋子；面臨罷免危機，第一時間想的竟然是募款，搬出太太哭窮、愛出書募款、愛把政治獻金左手匯右手、愛拿會計師背書，每個招式都宛如「柯文哲二．○」。

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