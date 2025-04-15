罷免吳思瑤、吳沛憶 幽靈連署 罷吳4騎士、2領銜人 被搜索約談

檢調搜索約談國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉等被告。（記者田裕華、王藝菘攝）

2025/04/15 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕民進黨立委吳思瑤、吳沛憶被提議罷免，但罷團第一階段提議名單卻出現多位冒名、死人連署，疑有抄襲名冊情形；台北地檢署昨指揮調查局台北市調處發動搜索，約談國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉共六名被告，全案朝偽造文書、個人資料保護法等罪嫌偵辦。

疑抄襲名冊 藍營議員爆青工會提供

六名被告中，滿志剛、劉思吟、賴苡任與陳冠安四人號稱「罷吳四騎士」。檢調另約談五名證人，包括李孝亮母親陳秀鳳、劉思吟丈夫林叡、吳思瑤罷免案前領銜人詹嘉文、吳沛憶罷免案副領銜人謝麗華與其丈夫陳志德。檢方複訊後，將林叡改列被告偵辦，張克晉及另四名證人請回，其他被告漏夜複訊中。

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本案起因於幽靈連署不斷，除民進黨台北市議員劉耀仁告發罷團有違法情事外，民進黨發言人吳崢更發現，國民黨發動罷免民進黨立委連署案中，有一七四八位已過世的國民參與連署，因此告發連署罷免吳思瑤等十三位民進黨立委的領銜人涉偽造文書；國民黨台北市議員鍾小平更自爆藍營連署罷免的名冊是由「國民黨青年工作會」所提供。

檢調已約談十多位遭冒名連署罷免者，初步掌握確有「抄錄」情事，但名冊是否為青工會所提供或其他管道仍待釐清；至於其他十一件非北檢管轄的告發案則移由其他地檢署偵辦。

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