美關稅戰 民團：藍親中主張 升高大罷免熱度

中國國民黨主席朱立倫昨前往國民黨基隆市黨部參加「還錢於民」政策說明會，痛批罷免立委林沛祥是「欺人太甚」。（記者俞肇福攝）

2025/04/14 05:30

〔記者林哲遠、俞肇福／綜合報導〕美國總統川普日前拋出對等關稅後，國民黨隨即發表一系列疑美論，並呼籲停止大罷免；豈料，川普近期宣布對台在內七十五國暫緩實施關稅九○天，且對中國關稅上調至一二五％；國民黨主席朱立倫又提出，普發現金一萬元、開放中客來台等主張。經民連智庫召集人賴中強認為，相信民眾會更堅決的走罷免這條路，不讓親中勢力來阻撓未來的台美貿易協議。

朱立倫日前提出開放中國觀光客來台，昨天出席基隆「還錢於民」政策說明會表示，全世界都關心關稅戰、匯率戰，都在拚經濟，只有民進黨還在拚政治、搞大罷免，去年罷免基隆市長謝國樑，今年又罷免基隆立法委員林沛祥，讓大家沒有辦法安定，這是最大的遺憾，也是民進黨造成台灣最大的困擾。

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朱：綠搞罷免 大家無法安定

朱強調，國民黨在立法院推動「還錢於民」政策，希望今年普發現金一萬元，透過普發現金，可以有效刺激內需和經濟，同時將部分超徵的稅款還給民眾，這是民眾期待看到的。

賴中強指出，朱立倫所提出此兩大方案，都是搞錯了方向，無法有效解決問題。首先，據現行中國、台灣雙邊旅遊協議，中國觀光客來台需透過中國組團社來和我國的地接社（在地接待旅行社）接洽，此結構將導致中國團體壟斷了其市場；況且以過去開放中國觀光客經驗，大量中國觀光客來台更會有環境污染、洗錢、國安等問題。

賴中強續指，在中美貿易戰的影響下，有一些產業將面臨調整，與其以「放煙火」式的一人發一萬元，全台兩千三百萬人就需花費兩千三百億元，倒不如將這筆經費用於受害產業的補助、失業勞工的救助以及再就業服務。

「國民黨的經貿政策方向就是親中，民進黨政府則是分散貿易，擴大與民主同盟國家的經貿往來，特別是與美國。」賴中強分析，在美中貿易戰下，如果台灣親中的話，現在的稅率恐與中國一樣達到一二五％。

賴中強說，將來美台貿易談判所涉的關稅協議，最終仍需國會同意，屆時這些國民黨立委是否會扯民進黨後腿？當大家想清楚後，相信會更堅決的走罷免這條路，不讓親中勢力來阻撓台美貿易協議。

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