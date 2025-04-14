罷傅連署書4000份格式有誤 罷團疾呼花蓮人重簽

花蓮罷免傅崐萁的連署書名冊格式出現字體偏誤，部份連署書的「編號」兩字位移。（記者王錦義攝）

2025/04/14 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免國民黨花蓮立委傅崐萁的部分空白連署書，近日傳出格式有字體位移，可能會被認定為無效連署書，引發關切。罷傅團體「微光花蓮」昨宣布，格式錯誤的連署書須重簽；民進黨立委沈伯洋說，初步統計約有四千多份錯誤，住在花蓮的花蓮人可直接重簽，住在外地的花蓮人將透過活動及各縣市連署站協助重簽。

沈伯洋表示，格式錯誤的連署書版本主要是「編號」兩個字位移很多，基本上會被認定有問題，更別說花蓮縣選委會會刁難，先前印錯的格式罷傅團隊已排除，不知為何又混入正確格式中，「微光花蓮」是受害者，現在會盡全力搶救，「微光重簽大隊」已經出動。

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網紅八炯、花蓮罷傅的號召人昨也出面致歉，指花蓮罷免團隊最近排查發現過多的連署單格式錯誤，團隊呼籲有空的朋友出來巷戰支援補簽，也請簽過二階段的花蓮人再次回去連署站補簽。散落在外地的花蓮人，十九日下午一點到台北凱道集會可以補簽，今晚也在花蓮石來運轉收件。

中央選舉委員會指出，二階連署人名冊影印尺寸依規定，應以向選務機關領取的格式為準，紙張尺寸、表格欄數、字體大小等均不得自行調整或變更。中選會三月五日依法函告名冊格式，罷團隨即把名冊格式掃描製成PDF檔案放上網路，開放民眾自行下載列印。據了解，由於掃描中選會實體版本後，字體模糊不清，有熱心的贊助者協助印製時把字體清晰化，才造成「編號」兩字位移。

「微光花蓮」發言人W先生說，已加派人力進行挑選和查核作業，所有連署站已更換為正確的連署書，呼籲已簽署的公民如有疑慮可重新補簽，確保在有效時間內完成作業。

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