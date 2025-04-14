罷團：羅智強不思深耕地方 早惹怒大安選民

公民團體「大安強強滾─罷免羅智強」九日宣布，罷免國民黨台北市立委羅智強連署份數通過兩萬四千份的二階門檻，成為第一位達標的立委。（資料照）

2025/04/14 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台大罷免進入連署倒數計時，公民團體「大安強強滾─罷免羅智強」九日宣布，罷免國民黨台北市立委羅智強連署份數通過兩萬四千份的二階門檻，成為第一位達標的立委。罷團說明，羅「政治渣男行為」早已惹怒大安區選民，除了發行「四能報」詳述不適任行為，後續將衝刺連署份數，積極回應羅的混淆話術。

羅智強日前回擊指出，他會堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰；他也懇託大家，用手中那一張關鍵的選票，投下「不同意罷免」。

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「大安強強滾」指出，大安區一直被視為深藍選區，但羅智強的民意基礎比不上過去的候選人，羅不思深耕選區，還自認大安區長期為國民黨鐵票區，對地方予取予求，當地許多居民早已不滿；他們雖然是第一個公布達標的團隊，但有些團隊可能也達標或接近收件目標，因各自策略不同而未公布，國民黨所謂「奇蹟式達標」的揣測根本無法成立。

「大安區民不是政治受虐者，選民水準極高，相對於羅智強到處參選的政治渣男行為，大安區選民真是孰可忍、孰不可忍。」罷團解釋，團隊初期新聞聲量不高，但認真觀察，可以發現選民怒氣高昂，加上大安區的選民結構有許多比較少上網的長輩，因此發行雙週刊「四能報」，詳述羅在政治上的種種不適任，以志工派報的方式塞信箱、捷運站派發，讓長輩們了解到現在的情況有多危急。

罷團指出，後續將基於數字分析，加速調整還有機會催票跟補強的地區，進行更密集的陸戰佈點，如發簡訊召回尚未回簽二階的近六千名民眾，並規劃更大型的活動動員，以更有效率的方式收集連署書。

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