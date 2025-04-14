罷李彥秀：信念串連 每區都可能提前改變

跨過法定罷免門檻後續衝刺！李彥秀罷團：只要民眾願意站出來，每一區都有可能提前改變。（資料照）

2025/04/14 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免二階連署進入最後衝刺，罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」十一日宣布，連署份數超過第二階段法定門檻的三萬一八一○份，未來將持續收件向六萬份目標前進。罷團昨受訪時強調，地方的勝利不靠奇蹟，而是靠人與人之間的信念串連，只要民眾願意站出來，每一區都有可能提前改變！

「港湖除銹」指出，儘管已提前達標，但在中選會審定前，每一張連署書都至關重要，為確保萬無一失，他們將持續收件，衝高連署熱度到最後一刻。

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罷團分析，港湖地區過去的確是藍營佔優勢，不過十年前也曾出現「罷免蔡正元」的行動，當時同意票高達七六七三七票、投票率達二四．九八％，代表港湖民眾的政黨傾向是有被鬆動的可能，其關鍵則是透過誠實地持續對話，並開發多元化的連署管道。

「尚未達標的戰友們，也不要過於灰心！我們一直有在協助收送友軍的連署書，以期整場大罷免活動能夠都順利成功。」「港湖除銹」也提出四項做法提供其他罷團參考。首先，調整站點策略，將資源集中於人流熱區與回應度高的區域；其次，一步一腳印，持續街頭站點經營，不間斷地與民眾對話，累積信任與能量；第三，定期舉辦具有識別度的活動，讓罷免議題持續佔據選民心中一角。第四，催出沉默多數，以「告急」訴求喚醒參與意識，營造最後衝刺的臨場感。

罷團也預告，在罷免二階與三階投票之間，他們將推出新的策略性行動，預計整合更大規模的空戰與陸戰，讓罷免資訊正向地傳遞給全年齡層的民眾，同時掃除國民黨系統生產出的造假、抹黑訊息，確保票票入匭。

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