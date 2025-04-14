罷王鴻薇：要讓國人知曉 台灣面臨多大危機

罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」十二日宣布已收到跨越二階法定罷免門檻的連署書。（資料照）

2025/04/14 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」十二日宣布已收到跨越二階法定罷免門檻的連署書，若未來成案，如何將這股連署能量轉化成罷免贊成票？團隊核心志工「伊碇罷」昨天受訪說，除了起初的反共保台主軸，接續會針對王先前的政見、以及所提法案做一系列的全盤檢視、譴責，讓國人知曉台灣現行面臨多大的危機。

「山除薇害」表示，他們去年十一月即與各團體負責人事先規劃並且商討，一起為罷免準備。在策略上，以「空戰先行、陸戰跟上」為主軸，活動預告均先在內部佈達，再上網路預告，並搭配陸戰的街頭志工進行。

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「山除薇害」十二日宣布，已收到超過三．五萬份連署書，跨越二階法定罷免門檻，正往安全份數四．五萬份的目標邁進。「伊碇罷」受訪說，他們首次宣布連署破萬後即刻被造謠，發現需要花更多的力氣去澄清，認為不如把精神放在收集連署書，因此做了蓋牌（連署份數）的動作。

為何搶先達標？「伊碇罷」說明，自從國民黨公布「山除薇害」發言人阿美個資，再加上王鴻薇、國民黨一些時事的添柴火，讓他們的進度一直都是審慎樂觀，直到前天他們公布破三萬五千份的連署書（進度超過一三○％）。接下來會設置更多小蜜蜂據點，舉辦多場罷團聯名活動，希望藉此次的罷免改變國會的結構，進而恢復國家的運行與發展，保衛台灣的民主。

若未來成案，如何將這股連署能量轉化成實際罷免票？伊碇罷說明，除了起初的反共保台主軸，將針對王鴻薇先前參選立委時所推出的政見、以及過去在國會所提法案做一系列的全盤檢視、譴責，讓國人知曉台灣現行面臨多大的危機。

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