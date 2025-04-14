罷免藍委 本週可望多人跨二階門檻

中六罷團出奇招，昨是農曆16日拜土地公日子，他們到各福德祠設小蜜蜂站連署。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/14 05:30

〔記者董冠怡、王錦義、蘇金鳳／綜合報導〕全國大罷免第二階段連署進入倒數階段，除了罷團宣布國民黨北市立委羅智強、李彥秀、王鴻薇等三人越過二階門檻，不少立委本週可望陸續「達標」。公民團體「板橋大刪元」六日公布數據，已收件二萬一○二一份，距離法定門檻的二萬三三一三份，只差二二九二份，已在「壓線邊緣」；另外，花蓮傅崐萁、台中羅廷瑋、新北洪孟楷、桃園牛煦庭及萬美玲、台北徐巧芯等罷團仍差「臨門一腳」。

發起罷免葉元之的公民團體「板橋大刪元」表示，將持續衝刺第二階段連署，除了目前十餘處固定的連署站點，民進黨議員服務處也協助收件，持續新增快閃站點，不定期週六、週日在市場或公園舉辦「公民肥皂箱」名人助講活動。另外，也提供「小蜜蜂」匿名預約專線，接下來還有胖卡車巡迴宣傳。「板橋大刪元」已開始進行第二階段連署書造冊，如果發現資料填寫有誤，將以簡訊通知重填，目前暫定連署至四月卅日，但四月卅日以後仍持續收件。

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花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」日前宣布，二階段連署已達一萬七千份，距離法定門檻一萬九三四四份只相差約二千份，昨傳出因部分連署書格式錯誤需要重簽，但支持者及罷團都沒有放棄。

「微光花蓮」指出，已運用大量人力把錯誤都挑出來，呼籲公民在重簽的連署書背面「用鉛筆打勾」或留電話做記號，預計四月廿日開始造冊，卅日交件，交件後同樣不會停止收件，確保收件數持續衝高。

中四廢翔 19日將辦民主音樂會

台中市六個罷免國民黨的罷團正全力衝二階連署，目前「中四廢翔（廖偉翔）」的連署書已近三萬份，法定門檻約三二九二一份，但是安全門檻需至五萬份，因此罷團不敢放鬆。罷團除了在勤美綠園道的連署，十九日將在嶺東保安公舉行草地民主音樂會；陽光城市協會當日也會在豐樂公園舉行世界書香日草地野餐嘉年華，罷團也將在活動旁設連署攤位。

中六敲羅 到各福德祠衝連署

「中六敲羅（羅廷偉）」罷團表示，連署份數雖快接近法定門檻二七三三七份，但要達到四萬份安全門檻才安心，因此昨天就出奇招，利用農曆十六日傳統拜土地公的日子，到各福德祠設小蜜蜂站連署，也要擴大連署站達一百站，還將打造一台小蜜蜂的連署宣傳車，讓連署早日達標。

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