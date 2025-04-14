慰問台南榮民之家 賴：盼愛國、反共、服務精神代代相傳

總統賴清德視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要資產，「我們要阻止共產黨併吞台灣，團結守護台灣、捍衛中華民國，這就是榮民精神。」（總統府提供）

2025/04/14 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統前天視導慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，期盼愛國、反共、服務的榮民精神在台灣社會代代相傳，國人團結，國家才會安全，社會才會安定，人民才能安居樂業；有台灣才有中華民國，不分族群、團結合作才能守護台灣。

總統府昨發布新聞稿，說明賴總統十二日視導暨慰問台南榮譽國民之家的情況。總統首先聽取台南榮家及榮民服務處簡介，隨後致詞時表示，台南榮家是他在台南市長任內規劃，後續由黃偉哲市長與市府團隊，以及歷任輔導會主委等共同努力，從新建到完成搬遷歷經多年，在去年正式啟用。

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賴清德指出，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳。過去榮民在台灣不分族群，一起擋下古寧頭戰役及八二三砲戰，守護台灣，捍衛中華民國，他從榮民的故事了解到榮民愛國、保衛國家、犧牲奉獻的精神，有台灣才有中華民國，不分族群、團結合作才能守護台灣。

阻共產黨併吞台灣 就是榮民精神

賴清德接著說，我們尊敬榮民，除了感念他們保家衛國的犧牲，更感念他們反共的精神，我們要阻止共產黨併吞台灣，團結守護台灣、捍衛中華民國，這就是榮民精神；此外，十大建設有許多工程是榮民的貢獻，他們忠於國家、服從領導、參與國家建設，我們要延續這種服務精神，感念榮民對國家的貢獻，更要延續榮民精神；國人團結，國家才會安全，社會才會安定，人民才能安居樂業。

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