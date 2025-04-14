點名傅崐萁舔共之首 林右昌高喊罷傅除三害

民進黨秘書長林右昌痛批傅崐萁是舔共之首，高喊「罷傅除三害」，為花蓮、國民黨、台灣除害！（記者田裕華攝）

2025/04/14 05:30

籲為花蓮、國民黨、台灣除害

〔記者陳昀、俞肇福／綜合報導〕民進黨「人民是頭家」宣講台北場昨壓軸登場，民進黨秘書長林右昌痛批，前總統蔣經國曾說要聯合亞洲國家合力肅清禍源匪共，但國民黨已經不反共，反而親共、舔共、媚共，還有人在當中共傳聲筒，首惡就是立法院國民黨團總召傅崐萁，「讓我們罷傅除三害」，為花蓮、國民黨、台灣除害！

國民黨主席朱立倫昨在基隆表示，民進黨每天都在抹紅對手，他呼籲檢調徹查，民進黨不要每天把手指向在野陣營，先看看自己周邊充滿共諜，才是對台灣最大的傷害。

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批傅隨組織不知是立委還政協

林右昌批評，傅崐萁去年從中國返台後，立法院全亂了，大家分不清國民黨主席是朱立倫還是中國全國政協主席王滬寧；也分不清「傅隨組織」的藍白立委到底是中國的政協委員還是台灣的立法委員；更分不出他們是藍色還是紅色的。蔣經國曾說「要聯合亞洲國家合力肅清禍源匪共，以奠定亞洲永遠的安全與和平」，但國民黨已經不反共，反而親共、舔共、媚共，附和中國主張，對抗台灣主流民意。

林右昌強調，中國對台文攻武嚇從未停止，有人卻明顯在當中共傳聲筒，故意美化統戰、甚至瞎挺武統台灣，政黨可以競爭，國家不能犧牲，裡應外合就是台灣民主現在最大危機。

對於大罷免，林右昌說，罷免從來不是藍或綠的事情，很多國民黨支持者、忠貞國民黨員，就是因為看不下去舔共國民黨高官的噁心嘴臉而支持罷免，這不是罷藍委、是罷紅委，一切的首惡就是傅崐萁，「我們要罷傅除三害，為花蓮除害、為國民黨除害、為台灣除害」！

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