何仁傑等5黨員涉共諜案 民進黨中評會：一定開除

吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案被收押，民進黨宜蘭縣黨部開除他的黨籍。（記者江志雄攝）

2025/04/14 05:30

〔記者陳昀、江志雄／綜合報導〕國安會秘書長吳釗燮任職外交部長期間的辦公室秘書何仁傑因涉共諜案被收押禁見，民進黨宜蘭縣黨部昨緊急開會，決議開除何男黨籍。民進黨中評會主委賴瑞隆受訪表示，共諜出賣台灣、傷害國家，民進黨與國人都不能接受，中評會月底將立即開會處置，連同近期四案一併處理，一定會開除五人黨籍。

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮等四人，因涉共諜案而被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分；吳釗燮擔任外交部長時期的辦公室秘書何仁傑涉共諜案已被收押。

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民進黨宜蘭縣黨部昨天召開臨時執行委員會及評議委員會聯席會議，認定何仁傑行為嚴重損害民進黨聲譽，即刻開除黨籍。

據了解，四十三歲的何仁傑是宜蘭縣人，東吳大學政治研究所畢業，二○一二年從民進黨宜蘭縣黨部宣誓加入民進黨，因為很少在地方上活動，連資深黨員都不認識他。

宜蘭縣黨部主委邱嘉進指出，根據檢調掌握的初步事證，何仁傑涉案內容與民進黨一貫主張的自由民主、人權法治核心價值相悖，為維護黨的紀律與形象，依法啟動黨紀程序。

賴瑞隆受訪重申，五個案件時程都很接近，程序上也都有十五天申訴期，中央評議委員會預計月底期限一到立即開會處置。對於共諜出賣台灣、傷害國家的行為，民進黨與國人都不能接受，這五人一定會一併開除黨籍。

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