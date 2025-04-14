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    美州政府與台交流密切 學者：鞏固美台關係基礎

    亞太和平研究基金會執行長董立文受訪指出，中共也在強化與美國各州的交往，台灣與美國各州若能建立更緊密的關係，就會有更深入、更全方位的關係強化，美台關係的基礎也會更加堅強、鞏固。（資料照）

    亞太和平研究基金會執行長董立文受訪指出，中共也在強化與美國各州的交往，台灣與美國各州若能建立更緊密的關係，就會有更深入、更全方位的關係強化，美台關係的基礎也會更加堅強、鞏固。（資料照）

    2025/04/14 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國州政府與台灣交流密切，亞太和平研究基金會執行長董立文受訪指出，中共也在強化與美國各州的交往，台灣與美國各州若能建立更緊密的關係，就會有更深入、更全方位的關係強化，美台關係的基礎也會更加堅強、鞏固，同時也能反制中共對美國各州的滲透。

    美國國務院分別於二○一九年九月、二○二三年二月、二○二四年十月，三度致函美國各州州長及大城市市長，強調台灣是美國重要夥伴，鼓勵各州、主要城市強化與台灣的貿易、教育、投資與觀光交流，並鼓勵企業善用台美共享價值及穩健關係所提供之商機。

    董立文指出，從川普上任後國務院網站事實清單的更新，可以觀察到未來美國與台灣的政治、外交、經濟、社會文化關係，都會有全方面的重大突破。

    綠委：縣市、學校也能為外交盡力

    民進黨立委陳冠廷受訪表示，除了傳統國與國之間的外交，縣市對縣市、非政府組織對非政府組織、學校對學校的交流，都是能建立好外交關係的良好渠道。

    陳冠廷表示，目前台灣各地方政府有與不少美國地方政府建立姊妹縣、姊妹州的關係，但他認為，可以進一步拓展實質上的意義，透過鼓勵學生赴美進行短期交流，或是在美國各地舉辦「台灣日」等活動，強化美國地方政府對台灣的印象；美國是個由下而上的民主國家，第一印象經營得愈好，由下而上的能量就會愈大。

    陳冠廷也說，台灣各地方政府不一定有專門處理國際事務的部門，希望外交部能夠協助地方政府建立與美國州政府聯繫的窗口，進行實質的往來與合作，對雙方相互理解會有很大的加分作用。

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