國會結構若不變 國安漏洞難「修」補

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等3人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。（資料照）

2025/04/14 05:30

共諜案頻傳 綠委：藍白竟還要和中國站在一起

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕近期共諜案頻傳，也讓國安修法受到矚目。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委沈伯洋認為，國民黨、民眾黨此時不但沒有想要替國安補漏，甚至還想要放寬，在野黨立委才會在美國實施對等關稅時，說要和中國站在一起。因此，若國會結構不改變，國安修法就如同他所提立委赴中納管草案一樣，將被一再阻擋。

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沈伯洋表示，他週三（十六日）已排審「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」，明定軍官、士官犯內亂罪、外患罪，經判刑確定或犯國家安全法、陸海空軍刑法違反效忠國家職責罪章、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，喪失領受退除給與之權利。

立委赴中報備修法 被擋46次

沈伯洋指出，過去八年民進黨推「國安五法」，但隨著中共滲透越來越嚴重、方式越來越多元，所以民進黨團去年續推「國安十法」補漏，如今卻一個都過不了。他說，如果國會結構不改變的話，就會像他所提出「兩岸人民關係條例」立委赴中報備的修法草案一樣，在院會、委員會連續被擋了四十六次。

沈伯洋說：「那個多輕度啊！就只是報准，也不是要處罰，如果連這樣的修法都過不了，何況是其他的國安修法，這是現在比較困擾的地方。」

對於沈伯洋排審「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」，不具名國民黨立委質疑，綠營想透過國安法案的修法，趁機抹紅在野，為大罷免增添柴火，藍營會小心應對。

藍委批綠營 想趁機抹紅在野

國民黨立委表示，美國總統川普還未宣布要對台灣實施對等關稅前，民進黨團就想把這會期變成國安會期，大吃「國安感冒糖漿」，抹紅在野陣營，如果民進黨「假國安之名，行類戒嚴之實」，在野一定會站在自由民主、捍衛人權的立場，避免國安法案被無限上綱，藍營也會緊盯民進黨共諜案進度。

國民黨立委賴士葆表示，民進黨執政已經九年，共諜要滲透的對象當然是以民進黨為主，包括總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮任職外交部長期間的辦公室秘書何仁傑、立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓等都位居要職，幕僚或特助的身分能夠影響主管決策，近年荒腔走板的斷交、抹紅、發動大罷免等荒謬政策，極可能都是受到敵對勢力的影響。

賴士葆表示，國民黨會加強論述共諜滲透民進黨府院黨的情況，避免國安法案的修法，變成民進黨抹紅在野黨的工具。

針對近期多起共諜案，律師黃帝穎表示，不論外交部或總統府幕僚，洩漏國防秘密、外交機密、一般公務機密或非可公開政府資訊，均屬於「違背職務」行為，共諜因此獲得不法利益，除了違反國安法外，同時構成貪污治罪條例「違背職務收賄罪」，刑度從國安法的七年以上徒刑，上升到貪污條例的最重無期徒刑。

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