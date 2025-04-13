基隆「人民是頭家」宣講 籲罷免親中立委

政策宣講會現場設置罷免立委林沛祥連署站，不少民眾陸續連署。（記者盧賢秀攝）

2025/04/13 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市議員鄭文婷昨天舉辦「人民是頭家」政策宣講，立委林楚茵等表示，美國要對台灣產品課徵卅二％的對等關稅，台灣列為第一批談判對象，代表賴清德總統帶領台灣走正確的方向，但是中國飛機軍艦天天侵擾、恫嚇台灣，藍白立委卻擴權、亂砍預算，呼籲民眾一定要罷免親中立委。

綠委︰賴總統帶領走正確方向

鄭文婷昨天在華三街橋下舉辦「人民是頭家」政策宣講，包括立委范雲、林楚茵、郭昱晴和台北市議員許淑華到場宣講，網紅皮筋兒和四叉貓也在現場直播。

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林楚茵、郭昱晴、范雲和許淑華等人指出，美國要課徵對等關稅，對台灣企業影響很大，台灣的談判團隊已經在美國進行談判，在七十幾個國家中被列為第一批，表示選對的人走對的路很重要，賴清德帶領台灣走正確的方向。

范雲等人指出，國民黨立委傅崐萁和林沛祥等十多位藍委去年到中國見中國政協主席王滬寧後，國會擴權、癱瘓憲法法庭及亂刪凍總預算接踵而至，影響民生、傷害國家安全，一定要罷免親中藍委，守住台灣的經濟和民主。鄭文婷表示，公民自發參加大罷免，希望國家正常運作，現場並呼口號「大罷免、大成功」。

罷免林沛祥二階連署 已破萬份

另外，公民團體「基隆絕沛」罷免林沛祥第二階段連署已破萬份，昨天舉辦宣講；罷團表示，除了仁三路罷免總部外，民進黨基隆市黨部和市議員服務處也可以連署，後續將深入市場宣講、連署。

林沛祥表示，當前面臨重大的經濟困境，民進黨拿著人民是頭家為號召，大搞國家分裂，為了大罷免既抹紅也抹黑，他上任後的點點滴滴皆可受公評，公道自在人心。

「人民是頭家」政策宣講基隆場，民進黨立委呼籲民眾站出來罷免親中藍委。（記者盧賢秀攝）

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