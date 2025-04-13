北市》罷賴士葆廣告1天檢舉4件 罷團控施壓

「文山退葆」指出，原已掛上和即將設置的4面廣告，遭到檢舉、阻撓。（文山退葆提供）

2025/04/13 05:30

文山退葆︰北市府公文高效率 規劃中也被檢舉 建管處︰依法受理

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委賴士葆的公民團體「文山退葆」，昨天在台北市木柵忠順廟舉辦戶外宣講活動，上百人到場參與。罷團表示，文山區許多居民想連署，但承受壓力非常大，大型廣告更是每次一掛上當天就被檢舉，懷疑是里長從中作祟，市府發公文的速度才會這麼快。台北市建築管理工程處表示，受理違規廣告陳情，並未因屬罷免廣告而有特殊處理。

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掛上當天就被檢舉 懷疑里長作祟

文山退葆表示，十一日共有四處位於文山區不同地點已掛上和規劃中的罷免廣告傳出狀況，其中已懸掛的廣告遭到檢舉，屋主受到壓力而反悔不給懸掛，廣告公司、吊掛業者也被要求將廣告撤下；讓人質疑的是，平時需耗時至少一、兩週的檢舉、發公文流程竟在同一天內完成，效率如此之快「有點誇張了」。

屋主、廣告公司也因壓力 反悔拒接

文山退葆強調，類似的狀況並非第一次發生，從一階連署到現在，至少已發生十幾次，質疑是賴士葆面臨罷免壓力很緊張，因此地方動作很多；尤其廣告一掛上去就被檢舉，還是里長檢舉，市府才會處理這麼快。

趙怡翔呼籲市府 勿成政治打手

市議員趙怡翔表示，從罷免開始至今，不斷看到有惡意人士用「複製貼上」的方式刻意打壓公民團體實踐憲法保障的罷免權，呼籲市府相關單位要重視公民應有的權益，不要成為政治打手。

建管處表示，受理違規廣告之陳情案件，皆依台北市廣告物管理自治條例規定限期十日改善，未因屬罷免廣告有特殊處理。

文山退葆推專線 方便約收件

文山退葆表示，距離第二階段門檻只剩下最後一哩路，團隊推出連署專線0910-238638，只要拿起手機撥打，就算只有一張連署書，志工也會想盡辦法去民眾方便的地點收連署書，不需要公開表明立場，鄰居也不會知道，希望藉此減少連署人承受的壓力。

趙怡翔表示，全世界都在重視防衛、捍衛民主的時候，卻有人敵我不分，刪除國防預算，不只影響國民權益，更影響到國際對台灣的認知；歌王楊烈宣講時獻唱出道作品「如果能夠」，呼籲民眾站出來罷免不良立委，「沒國就沒家」，自己不保護要教誰保護，要讓大罷免士氣燃燒起來。

罷免立委賴士葆團隊「文山退葆」昨天在台北市木柵忠順廟舉辦戶外宣講活動，數百人參與。（記者林承鴻攝）

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