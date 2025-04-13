亂刪預算 「洪孟楷究責會」林口宣講

經濟民主連合智庫昨日前往新北市林口區舉行藍委洪孟楷究責會，並邀請議員林秉宥、李宇翔等人來助講。（記者黃子暘攝）

2025/04/13 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕經濟民主連合智庫（簡稱經民連）昨日前往新北市林口區，偕推動罷免國民黨立委洪孟楷的民團「罷洪！刻不容楷」舉行藍委洪孟楷究責會，新北市議員林秉宥、李宇翔等人助講，細數國民黨、民眾黨國會濫權行為。

經民連研究員陳思妤、黃承瀚指出，洪孟楷支持「立院職權行使法」、藐視國會罪等違憲的國會濫權法案，並且參與刪減國防民生預算，造成各部會施政困難。

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林秉宥說，新北藍委修財劃法，是支持新北經費增幅在六都最低的版本，還在國會亂刪預算、做表決機器，大罷免是民眾改變錯誤的最好機會，相信民眾會做出有智慧的選擇。

李宇翔表示，新北市某國中教師向他反映，原住民族委員會每年補助該校孩子十多萬元參加原住民語言朗讀比賽，豈料今年原民會補助經費被刪減剩三萬元，光選手住宿費都不夠付，人民選出民代不是砍預算懲罰自己，「人民才是民代的頭家」，希望大家一起衝刺。

「罷洪！刻不容楷」志工說，上週末累計收到約三萬一千份連署書，預料這週會衝到三萬五千份，罷洪第二階段門檻約要三萬八千份，罷團設定安全目標為五萬份，志工將持續努力。

洪孟楷回應，「惡罷」並抹黑攻擊高度民意支持的立委，只會造成社會對立，讓政府規避責任與監督；在野黨通過法案多為民進黨在野時的主張，其中財劃法修法喊了廿五年，為新北爭取的經費都將用在民生建設，新北綠委不提案，卻來檢討藍委爭取太少。

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