新北罷免加速連署 王義川助陣「大刪元」

雙和罷團在中正橋永和端懸掛大型罷免看板。（記者翁聿煌攝）

2025/04/13 05:30

罷掉葉元之 樹林博愛市場快閃連署 議員黃淑君、林秉宥板橋宣講

〔記者羅國嘉、翁聿煌、黃子暘／新北報導〕新北市公民團體推動罷免藍委第二階段連署進入衝刺期，週末假日樹林、板橋、中和與汐止各地都辦活動衝連署，推動罷免新北市立委葉元之的公民團體「大刪元」，昨日在樹林與板橋交界的博愛市場辦快閃連署行動，民進黨立委王義川現身助陣，現場民眾很熱情，王義川更與志工並高呼「雙北大罷必成功」、「既凹之責罷之」。

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王義川昨天現身樹林博愛市場助陣罷團，他的高人氣吸引不少民眾來合影、簽名，也跟他說「已簽連署」。

王義川收連署書 有信心達標

王義川指出，來到板橋與樹林交界的博愛市場，是非常關鍵的一站，他與志工一起收連署書，有信心能達成目標，甚至超越目標。

「大刪元」志工則透露，目前已累積約二萬一○二一份連署書，雖距離設定的四萬安全門檻尚有距離，但將持續推進，同時也開始進行造冊作業。

新北市議員黃淑君、林秉宥在板橋區舉辦宣講活動，「大刪元」民團也出席宣講。

黃淑君說，目前距離大刪元安全目標四萬份尚有一萬多份的差距，請民眾不要鬆懈，盡力去收連署書，每份連署書都很珍貴。

罷免張智倫、林德福 「鷹爸」站出來

新北市議員張嘉玲昨在中和、板橋區交界處辦理行動民主連署站活動，昨天下午邀請退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、導演陳世杰和老師張宇韶宣講，爭取支持罷免中永和藍委張智倫、林德福連署。

「鷹爸」徐柏岳說，他站出來支持罷免不適任立委，不斷被網路霸凌，甚至恐嚇他家人，但他覺得對的事就要堅持到底。陳世杰表示，張智倫的父親張慶忠當初就是引發太陽花運動的爭議人物，如今張智倫在立法院跟隨傅崐萁癱瘓政府，一定要罷免。

張宇韶指出，雙和是藍大於綠的地方，但是他住在台北市大安區，一樣是藍大於綠，仍順利推動罷免羅智強，誠如聯電創辦人曹興誠所言，台灣的藍綠新政治，「是藍就應反共，是綠就該保台」，這是台灣民眾的最大公約數。

罷團在中正橋永和端 掛巨幅看板

雙和罷團昨天也在永和來往台北市的中正橋永和端的大樓掛起巨幅宣傳看板，醒目的顏色及罷免訴求，吸引來往車輛及民眾的目光。

推動罷免立委廖先翔的民團「齊心斷翔」昨天在汐止「水返腳公園」辦公民講堂，立委沈伯洋、市議員張錦豪等人出席助陣，沈引用學界觀點指出，一個健全的民主國家，應有三％至五％的公民群體不被特定政黨框限，而是堅持捍衛核心價值，這些價值包括維護民主制度、憲政體制的穩定運作，以及防止國家遭敵對勢力併吞。

新北市議員張嘉玲（右二），邀請鷹爸徐柏岳（右）街頭開講。（記者翁聿煌攝）

民進黨立委王義川（中）與志工一同高呼「雙北大罷必成功」。（記者羅國嘉攝）

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