雲林罷藍委丁學忠 二階連署達2萬份

公民團體「雲林拔釘、罷免丁學忠」志工舉標語宣傳。（記者李文德攝）

2025/04/13 05:30

罷團傳捷報 達成率近7成3 距離收件門檻尚缺7501份

〔記者李文德／雲林報導〕公民團體「雲林拔釘、罷免丁學忠」三月八日開始進行第二階段罷免連署書收件，收件門檻需收兩萬七五○一份連署書。罷團昨傳出捷報，收件數已達兩萬份，達成率近七成三，呼籲雲林鄉親「團結催落去」。

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距30日造冊剩18天 每天要收500份

「雲林拔釘」團體目標罷免雲林第一選區（海線）國民黨立委丁學忠，上月八日起進行二階連署書收件，設定安全門檻為三萬五千份，志工不分平、假日都到海線鄉鎮設攤，讓民眾簽署連署書。

罷團昨宣布捷報，二階連署書收件已達兩萬份，距離收件門檻尚缺七五○一份。此消息一出，讓不少投入罷免連署的志工開心地說「精神都來了！」「又吃了一帖大補丸」。

罷團發言人露西歸表示，達到兩萬份連署書大約花費兩個多禮拜，距離四月卅日的造冊日僅剩十八天，估計每天大約要收取五百份連署書。目前平日固定連署站超過十處，還有「拔釘小蜜蜂」到府收件，行動連署車也到各鄉鎮市跑透透，呼籲雲林鄉親們團結站出來連署罷免。

外縣市遊子踴躍參與 雙北安排收件

露西歸表示，目前外縣市的雲林遊子也非常踴躍參與連署，尤其新北地區連署情況最熱烈，因此將在雙北安排多場快閃或出攤收件，例如今天上午將在三重區大同公園內遮雨棚快閃收件，今天下午則在台北市北平東路及紹興北路口出攤，十九日將於凱達格蘭大道的反共遊行中出攤收件。

罷團呼籲，有些支持罷免的民眾還觀望，要等進入第三階段後才出來投票，呼籲民眾「二階要通過，才有第三階」，最後衝刺階段希望更多雲林鄉親勇敢站出來。

立委丁學忠表示，一切罷免行為都予以尊重，目前仍依照自己的步調為雲林海線爭取地方建設經費，也已做好罷免進入第三階段的心理準備，屆時將有行動反「惡罷」。

罷團不分平假日在雲林縣第一選區設攤連署。（記者李文德攝）

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