《高雄》罷免海報被撕 中山大學校長挺言論自由

中山大學學生在校內張貼罷免海報，卻被校方撕除，引發有損言論自由的爭議，校方將進一步了解事情原委。（擷取自劉品佑臉書）

2025/04/13 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學日前撕下學生張貼的罷免海報，由於海報上未強調支持或反對罷免誰，學生會長劉品佑譴責校方嚴重侵害民主自由的精神，校長李志鵬也發聲竭力捍衛師生的言論自由，並將進一步了解事情原委。

全國大罷免潮遍地開花，中山大學有學生自主在校內設置連署站，張貼僅寫「罷免是最後唯一合法、和平的方式」海報文宣，並未提及支持或反對罷免誰，因被檢舉遭校方撕除，不過目前已被重新貼回。

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劉品佑認為，大學應該要保障言論自由，無論你支持哪一邊，都應得以在校園這塊自由的地方，理性的溝通、彼此說服，反對校方將討論罷免的海報撕除，並強調「政治不介入校園」是指政治力不干涉學校的教學自主與言論自由，呼籲教育部應將「大學校園政治活動」的界線說明清楚。

校長李志鵬得知後，發信回應劉品佑表示，任何關於投票、罷免的言論，不論支持或反對，只要不涉及污辱、誹謗或歧視都是政治言論自由的表現；他鼓勵學生獨立思考，勇於發表對社會議題的看法，也竭力捍衛師生的言論自由，將會進一步了解事發原委，並避免類似情事再次發生。

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