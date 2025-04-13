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    首頁　>　政治

    涉詐助理費案延燒 林岱樺團隊2收押3交保

    民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，高雄檢調前天發起第三波搜索，林的林園區服務處主任周忠信和大寮區服務處主任林弘文及孟、陳、連姓三位助理複訊後，五人都被依涉犯貪污治罪條例聲押，高雄地方法院審理後，裁定周忠信和連姓助理羈押禁見，林弘文和兩名助理各十萬和五萬元交保。林岱樺昨強調，遵守檢察官諭知，不對案情表達意見。（資料照）

    民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，高雄檢調前天發起第三波搜索，林的林園區服務處主任周忠信和大寮區服務處主任林弘文及孟、陳、連姓三位助理複訊後，五人都被依涉犯貪污治罪條例聲押，高雄地方法院審理後，裁定周忠信和連姓助理羈押禁見，林弘文和兩名助理各十萬和五萬元交保。林岱樺昨強調，遵守檢察官諭知，不對案情表達意見。（資料照）

    2025/04/13 05:30

    林園區主任周忠信、連姓助理收押

    〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，她的胞弟、弟媳和操盤手通法寺住持釋煌智都被收押。高雄檢調前天發起第三波搜索，林的林園區服務處主任周忠信和大寮區服務處主任林弘文及孟、陳、連姓三位助理複訊後，五人都被依涉犯貪污治罪條例聲押，高雄地方法院審理後，裁定周忠信和連姓助理羈押禁見，林弘文和兩名助理各十萬和五萬元交保。

    今年二月廿日，高雄檢調首度偵辦林岱樺涉詐助理費及違法收受政治獻金案，林被檢方諭令一百萬元交保，首波被傳喚到案的釋煌智也同樣一百萬元交保，但林的胞弟、王姓弟媳、黃姓女會計等三人被收押；檢調二月廿六日發動第二波搜索，釋煌智也被收押。

    本月九日上午十點，林岱樺持傳票前往高雄地檢署應訊。據悉，檢察官在這段時間內已勾稽出相關金流走向，因此針對助理費的運用和釋煌智名下基金會的運作等問題，再度偵訊林岱樺，林在律師團陪同下進行約一個半小時的筆錄，隨後步出偵查庭，檢方沒有祭出強制處分。

    原以為偵辦林岱樺助理費案已告一段落，沒想到檢調十一日再度搜索林岱樺的林園區服務處主任周忠信及陳、孟、連、林姓助理的住處及辦公室，五人被帶回雄檢複訊後，檢方認為他們涉犯貪污治罪條例向法院聲請羈押，高雄地院昨天下午裁定周忠信和連姓助理羈押禁見，其餘三人交保。林岱樺昨天下午強調，遵守檢察官諭知，不對案情表達意見。

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