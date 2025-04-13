民進黨推「急難救助」防黨工淪為共諜 台灣基進：沒對症下藥

民進黨日前為因應多起民進黨助理及黨工遭吸收成為共諜案研議「急難救助計畫」，以防黨工因經濟困頓而讓中共有可乘之機。台灣基進主席王興煥昨質疑，此舉雖然能照顧經濟困頓的職工，但並無對症下藥。（資料照）

2025/04/13 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長期間的辦公室秘書何仁傑涉共諜案被收押，民進黨日前為因應多起民進黨助理及黨工遭吸收成為共諜案研議「急難救助計畫」，以防黨工因經濟困頓而讓中共有可乘之機。台灣基進主席王興煥昨質疑，此舉雖然能照顧經濟困頓的職工，但並無對症下藥。

時力：強化反滲透法機制補破口

時代力量黨主席王婉諭表示，會當共諜的樣態百百種，但她不太認同「當共諜大多是貪錢而不是缺錢」的說法，以國會助理來說，工時長薪資又不高，在這樣的情況下，金錢就有可能是滿大的誘因。

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王婉諭認為，這次的共諜案看起來已經不是個案，遍佈黨工、國會助理、行政機關幕僚，代表這是一種系統性滲透，更是非常危險的國安問題。政治幕僚是政治人物重要的夥伴，卻也可能是中共高度感興趣的滲透對象，應該要思考如何強化整個反滲透法的機制，更要從整個案件當中尋找破口，逐一補上。

王興煥則指出，中國對台灣的滲透是全面的，豈會只吸收中國國民黨的黨公職，而不吸收執政黨人員？民進黨研擬以「急難救助計畫」避免黨工因經濟因素而被中國吸收；雖然肯定計畫的初衷，也認同照顧經濟困頓的職工，但這種類似「高薪養廉」的思維，對於避免被吸收為共諜沒有對症下藥。

王興煥提出四大建議。首先，政治工作者若將政治當作事業而非志業，再高的薪水，都抵不過更多的利益誘惑，高薪只會養大胃口，而不會養出節操。政黨應該是理念與價值的結合，必須加強政治教育，黨職人員才能榮辱不改其志。

其次，爆出來的問題永遠是冰山一角，如何普遍徹查更多已被滲透者，是亡羊補牢的當務之急。第三，應強化政治工作場域的資訊安全意識，包括「慎言」的心防，並透過層級與權限的制度設計，使各種層級的資訊只會在必要的場域出現，讓滲透的破壞性降到最低。

最後，他強調，既然已經明確定義中國是境外敵對勢力，政府應建立全國性防諜教育計畫，全面提升國家安全。

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