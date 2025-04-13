吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案 朱立倫：民進黨勿護短 徐巧芯：我沒亂講

國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，前天被收押。國民黨立委徐巧芯說，這證明她沒有亂講，真的有「共諜何仁傑」。（資料照）

2025/04/13 05:30

〔記者劉宛琳、周敏鴻／綜合報導〕國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，前天被收押。國民黨主席朱立倫要求民進黨政府不可護短；黨籍立委許宇甄表示，民進黨一直指責別人賣台，現卻證明總統府、外交部、前立法院長、民進黨多名立委早已被滲透；國民黨立委徐巧芯也說，這證明她沒有亂講，真的有「共諜何仁傑」。

徐稱真有「共諜何仁傑」 爆料後檢調才收網

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朱立倫昨天到桃園出席活動受訪表示，全台灣不分黨派，對於共諜案都應嚴辦到底，民進黨內部與民進黨政府的共諜案，絕對不可以護短；常有人說「民進黨已經變成綠共」，民進黨已經變成跟共產黨走在一起、為了利益出賣台灣，這才是最嚴重的事。

許宇甄指出，吳釗燮擔任外交部長六年間，我邦交國斷了八個，當時國民黨就質疑為什麼外交部長變成了斷交部長？原來是資料一直外洩，讓中國有機可乘。出賣資料的是民進黨自己人，反映了民進黨的用人缺失，只要政治正確就能破格任用，這個漏洞不補起來的話，民進黨的共諜會一直出現。

許批評，民進黨將台灣的文官制度破壞殆盡，聘用、晉升先問顏色，再論裙帶關係，將政府人事當作人情在賣，難怪共諜會直接出現在總統賴清德、吳釗燮、前立法院長游錫堃身邊。賴政府內還有多少共諜沒被揪出？賴清德總統應該出面講清楚。

此外，徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，被發現是同名同姓的烏龍，徐事後表示，她所指的是吳釗燮任職外交部長時的助理何仁傑。徐昨天說，沒想到這麼快還她公道，證明她沒有亂講。

徐巧芯表示，今年二月前民進黨新北市議員李余典助理黃取榮被聲押禁見，檢調卻遲未有動作，等同於讓何仁傑有串證、逃亡之虞。是因為吳釗燮官位太大，檢調才遲遲不敢辦，等到她將一切說出來，才進行約談偵訊並且收押嗎？這兩個月當中，何仁傑隨時可以跑，我們的國安單位就讓這麼嚴重的共諜案無聲無息的在行政部門蔓延嗎？要抗中保台、要抓共諜，說到就要做到，不是出一張嘴巴。

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