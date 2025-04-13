共諜案連環爆 綠籲建立更完整安全審查機制

民進黨共諜案連環爆，黨籍立委不諱言，黨內對人才任用需要有更高的警覺性，必須針對助理或政務任命官員建立一套更完整、跨部門的安全審查機制，以補足現行的國安漏洞。總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等三人涉國安案件已被收押。（資料照、讀者提供）

2025/04/13 05:30

跨部門聯審 堵國安漏洞

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨共諜案連環爆，黨內正研議「急難救助計畫」，以防黨工因經濟困頓而讓中共有可乘之機。黨籍立委不諱言，黨內對人才任用需要有更高的警覺性，必須針對助理或政務任命官員建立一套更完整、跨部門的安全審查機制，以補足現行的國安漏洞。

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮等四人，因涉共諜案而被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分。國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的辦公室秘書何仁傑，屬於民進黨宜蘭縣黨部的黨員，尚待評議委員會處理。

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五涉案黨員 月底前開鍘

關於黨紀處分程序，民進黨中評會主委賴瑞隆昨受訪說明，一般黨員是先由所屬的地方黨部處理，且有十五天的法定申訴期，待中評會收到地方黨部的資料後，將立即開會處理；目前五起涉案黨員，預估最晚在本月底前做最後處置。

「幕僚世代」出身的立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，她聘任助理會考量其專業訓練、工作熱忱及台灣意識等條件，但近期爆發的案件也是種警訊，需要有更多的警覺性，目前對國會助理的規範及制度較為欠缺；至於行政部門的機要人員，現有「公務員服務法」、「國家機密保護法」等相對完備的規範，未來還有「資通安全法」，反觀立委才是法外之地。

民進黨立委陳冠廷認為，國會助理目前仍屬「勞基法」聘任，未納入「公務人員任用法」或「國家情報工作法」所規範的任用安全查核機制，因此形成國安風險。他建議，未來在修法上，特別是針對助理或是政務任命的官員，必須建立一個更完整、跨部門的安全審查，包含其財務、出入境、犯罪狀況等，避免再發生類似的滲透事件。

綠營人士認為，政治工作確實容易混進來路不明的人，加上基層工作的薪資待遇差、職涯發展不明，此時若貪圖近利，確實有可能被中共收買，但要對一般黨工進行安全審核，單憑黨部恐怕不容易。近期爆發的案例，部分是資深幕僚，其職位已經是調查局「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」的管制對象，而國會公費助理制度則有檢討空間。

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