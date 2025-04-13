涉共諜案收押 何仁傑8年來僅一次安全查核

國安會秘書長吳釗燮任職外交部長期間的辦公室秘書何仁傑，昨因涉共諜案被收押禁見。吳釗燮透過辦公室回應說，任何人只要涉犯背棄國家，都應受到最嚴厲制裁。（資料照）

2025/04/13 05:30

前秘書疑被滲透 吳釗燮：應受最嚴厲制裁

〔記者蘇永耀、方瑋立／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮任職外交部長期間的辦公室秘書何仁傑，昨因涉共諜案被收押禁見。據指出，何長期負責吳的行程安排，於二○一六年民進黨政府上台後，隨著吳進入總統府。當時通過由國安局及調查局等機關共同進行的安全查核，但由於何員的職級較低，之後八年再無相關考核，僅查過那一次，形成重大安全漏洞。

負責吳釗燮行程安排 職級較低

熟悉內情人士表示，本案已偵辦一段時間，與近期其他幾位民進黨黨員涉入的共諜案一樣，是透過「內部安全網」揪出，何仁傑在去年三月即「被去職」。特別的是，從之前爆出國會助理盛礎纓案後，檢調準備要針對其上下線進行收網時，就有特定藍營立委跳出來指控，還有賴清德總統辦公室秘書吳尚雨也涉案；而當檢調對何仁傑案要收網之際，又有藍委跳出要其曝光，時間點值得關注。

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據指出，從吳釗燮擔任民進黨秘書長、二○一六年民進黨政府上台後首任國安會秘書長，以及之後的總統府秘書長、外交部長等職，東吳政治系、東吳政研所畢業的何仁傑，都是擔任吳的行程安排等行政工作。何員為人低調，與同辦公室的同仁互動交往有限，因英文能力不佳，所以也沒有被賦予更重要的事務。另，何仁傑二○二○年與總統府一名女性憲兵結婚，該憲兵已調離總統府。

政府「內部安全網」 已調查一段時間

相關人士說，由於何員還不能接觸較高機密等級的資訊，其聘用諮議的職級也不算高，所以在二○一六年通過安全查核後，未定期或不定期的查核。這部分確屬安全漏洞，未來應修正為只要有接觸機敏資訊者，就應該列為安全查核對象。

據指出，這一波爆發的民進黨幕僚捲入共諜案，其接受利誘提供機敏資訊的時間點，大多落在蔡英文政府執政的最後一、二年間，政府「內部安全網」也已調查一段時間，未直接公開主要是擔心還有「漏網之魚」。

針對本案，吳釗燮昨透過辦公室回應說，不評論個案，該員於去年三月自外交部離職，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應受到最嚴厲制裁，支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。外交部也表示，該員二○一八年二月進入外交部任職，去年離職，獲悉案件資訊時已第一時間移送政風處啟動調查。基於尊重國安單位司法偵查程序，如有需要外交部會配合調查，但不對個案評論。

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