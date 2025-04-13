外交部機敏資料 洩漏中共情治人員 吳釗燮前助理何仁傑 涉共諜案收押

國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案聲押獲准，釗燮昨透過辦公室回應說，任何人只要涉犯背棄國家，都應受到最嚴厲制裁。（資料照）

2025/04/13 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕中共對台滲透無孔不入，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓、總統府辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮捲入共諜案後，台北地檢署前日發動第四波搜索再追出國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，何在吳擔任外交部長期間涉將外交部機敏資料洩漏給中共情治人員，檢方認定何涉違反國安法，以有串證、滅證之虞向法院聲押獲准。至於涉案情節，台北地檢署表示，全案仍在偵辦，不予回應。

檢調發現，民進黨籍新北市議員李余典前特助黃取榮在中國經商期間，遭中共情治人員吸收，返台發展組織，蒐集重要情資換取報酬。黃透過在民進黨的人脈，先找好友資深黨工邱世元，再吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨。

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徐巧芯烏龍爆料同名同姓官員

檢調辦案進度打亂 提前收網

檢調追查，賴清德當選總統後，吳獲聘總統府總統辦公室諮議期間，將賴的行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交黃取榮，再由黃帶至中國交給情治人員；黃不只吸收吳尚雨，還吸收長年跟在吳釗燮身邊的何仁傑。

檢調查出，吳釗燮擔任外交部長期間，何將所蒐集的外交部重要情資交給黃，再由黃交給中國情治人員。檢調今年二月間發動兩波搜索，先羈押邱世元、黃取榮，再聲押吳尚雨獲准。檢調在鞏固黃吸收何仁傑事證，剷除黃在台發展的共諜網絡時，國民黨立委徐巧芯烏龍爆料與何仁傑同名同姓的外交部何姓官員為共諜，打亂檢調的辦案進度，檢調只好在前天提前收網。

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