大罷免二階倒數》關稅納宣講 綠調整陸空戰策略

花蓮罷免傅崐萁民團微光花蓮衝到1.7萬份，距離安全水位還需至少6000份。（記者花孟璟攝）

2025/04/13 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免二階連署進入倒數階段，美國對等關稅卻搶佔輿論焦點，民進黨火速調整陸空戰策略，除了將關稅對策納入宣講主軸，進一步啟動深入家戶街頭的巷戰模式，並於關鍵選區串聯跨派系勢力助攻，全面衝刺連署戰果。

適逢罷免連署的關鍵時刻，黨內人士坦言，罷免與關稅原不該相提並論，但因藍白一連串政治操作，連署聲勢恐面臨逆風，週末壓軸登場的兩場「人民是頭家」大型宣講，主軸由先前的總預算和財劃法議題，聚焦為因應對等關稅的政策方案，黨部也提醒講者淡化「大罷免」等相關口號。

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民進黨立委林俊憲則提醒，關稅談判已取得非常好的開始，貿易協定屬於條約，最終仍須經由立法院通過才能生效，決定權掌握在國會多數手上，但目前的國會多數大開「洗產地」後門、高喊「中客來台」，每項主張都與美國的訴求對著幹。

林呼籲，若最終台美談成貿易協定，在野黨有可能讓協定順利通過嗎？九十天的時間，不僅要完成貿易談判，還得要有一個能讓談判成果通過的正常新國會。

此外，民進黨先前擴大規劃三百場基層政策宣講，黨內人士透露，目前考量大局勢變化、以及各選區民情，黨中央建議黨公職，可採取深入鄰里的巷戰模式，逐門逐戶拜訪宣傳、收集連署書。

關於連署現況，根據反共護台志工聯盟的最新統計，目前跨越二階連署門檻的國民黨立委有王鴻薇、羅智強及李彥秀，超過八十％進度的有牛煦庭、萬美玲、葉元之、傅崐萁、涂權吉、徐巧芯及羅廷瑋。

除前述十位，綠營人士進一步指出，包括雙北、桃園及台中等多個選區，連署狀況都不錯，有繼續衝刺的空間，迫使來自深藍選區的立委急於回防；特別是台東的黃建賓，因綠營前次大選分裂、目前已積極整合地方跨派系勢力，力拚通過二階門檻。

為達「擒賊先擒王」戰略目標，民進黨組織部主任張志豪於清明連假期間，親率青年部主任黃聖文及客家部代理主任黃駿翔等人組成的專案小組進駐花蓮，鎖定傅崐萁發起猛攻、擴大「罷傅」的外溢效應，期能帶動全台罷免「傅隨組織」熱度。

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